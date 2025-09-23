Máxima seguridad para los hinchas de River en San Pablo: operativo especial para la revancha con Palmeiras

Mientras River y Palmeiras afinan detalles tácticos para el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores, en San Pablo se ultiman los preparativos de un operativo de seguridad de alta envergadura.

Los organismos de Seguridad locales, en coordinación con la Ciudad de Buenos Aires, dispusieron un plan para custodiar a los 2.000 hinchas millonarios que estarán en el Allianz Parque.

El punto de encuentro será en las inmediaciones del histórico estadio Pacaembú, a tres kilómetros del escenario del partido, allí se realizarán los controles policiales y se organizará el traslado de la parcialidad visitante.

Las autoridades recomiendan que los simpatizantes se concentren en el lugar a las 15.30 para agilizar las requisas, a las 16.30 los micros comenzarán el traslado hacia el Allianz Parque con custodia policial, ingresando por el portón D sobre la calle Padre Antonio Tomás.

Las puertas para el público visitante se abrirán a las 17.30, cuatro horas antes del inicio del encuentro, y el acceso será mediante reconocimiento facial, tal como se implementa en el estadio Monumental.

El antecedente de incidentes recientes en Brasil —con Godoy Cruz, San Lorenzo, Boca y hasta la Selección argentina sufriendo episodios de violencia policial— generó máxima alerta, incluso, miembros del Comité de Seguridad porteño viajaron a San Pablo para colaborar en la planificación del operativo.

El objetivo es garantizar que el encuentro se desarrolle sin disturbios, especialmente considerando que la rivalidad entre ambos equipos y el contexto de eliminación directa pueden caldear el ambiente.

Otro punto clave que se está monitoreando es la posible llegada de integrantes de la barra brava de River, aquellos que tengan derecho de admisión podrían ser frenados en la frontera si la Policía brasileña recibe los datos del Ministerio de Seguridad argentino.

De todas formas, el buen vínculo entre “La Mancha Verde”, la barra de Palmeiras, y “Los Borrachos del Tablón” es un dato que genera algo de alivio en la previa, sin embargo, los organismos de seguridad no bajan la guardia: habrá un seguimiento minucioso de los movimientos de ambas hinchadas para evitar incidentes en un duelo que se jugará a estadio lleno.