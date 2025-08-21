FOTO: Mariano Closs, durísimo por los incidentes: "En la Argentina se privilegian las barras"

Tras la batalla campal que obligó a suspender el partido entre Independiente y la Universidad de Chile, el periodista Mariano Closs realizó un duro editorial en su programa de Splendid AM 990, donde calificó lo ocurrido como una "zona de guerra" y apuntó contra el sistema que ampara y privilegia a las barras bravas en el país.

Según supo Noticias Argentinas, Closs cuestionó a los hinchas de Independiente que arengaron a su propia barra para que interviniera en los incidentes. "Si nosotros pensamos que los barras son nuestros representantes, ya algo estamos haciendo mal. Le estamos dando un poder que no deben tener", afirmó.

"El mundo al revés": los privilegios de los violentos

El relator denunció que los barras son "los más privilegiados del mundo" y contrastó la experiencia de un hincha común con la de los violentos, que viajan en micros "pasando secundado por la policía". "Es el mundo al revés. En la Argentina se privilegian las barras. Tienen más potestad que usted y que yo. Es loco, ¿no?", sentenció Closs.

Además, apuntó a la complicidad de las instituciones al asegurar que estos grupos "se siguen solventando a través de los clubes", quienes les facilitan los viajes. Finalmente, se mostró escéptico sobre un posible cambio: "Seguramente usted habrá escuchado mil veces de las bocas de los periodistas, 'a partir de hoy será un antes y un después' y esto sigue pasando".

Closs concluyó que la barra de Independiente "ofició de agente de seguridad" para hacer la "justicia que la policía debe hacer", una situación que, afirmó, nunca debió ocurrir y que evidencia la inversión de roles y la falta de autoridad en los estadios.