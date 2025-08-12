Marcos Rojo debutó en la derrota de Racing frente a Peñarol por Copa Libertadores
El marcador central ingresó en los últimos minutos del complemento y se estrenó con la Academia con caída por la mínima.
12/08/2025 | 23:54Redacción Cadena 3
FOTO: Marcos Rojo debutó en la derrota de Racing frente a Peñarol por Copa Libertadores. (Foto NA: @RacingClub)
El defensor central, Marcos Rojo, debutó este martes en Racing en la derrota ante Peñarol, como visitante, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, llevado a cabo en el estadio Campeón del Siglo de la ciudad de Montevideo.
Tras haber llegado a la Academia con el pase en su poder, luego de haber rescindido su vínculo con Boca, el ex Manchester United sumó sus primeros minutos con la camiseta albiceleste en la caída 1-0 frente a los uruguayos.
Teniendo en cuenta que Rojo no puede disputar el Torneo Clausura -no está habilitado por haber finalizado el contrato con el xeneize luego del cierre del mercado de transferencias- llegará en óptimas condiciones para el duelo de vuelta del próximo martes en el Cilindro de Avellaneda, a partir de las 21:30.
Lectura rápida
¿Quién debutó en Racing?
El defensor central Marcos Rojo debutó con la camiseta de Racing.
¿Qué equipo enfrentó Racing?
Racing enfrentó a Peñarol por la Copa Libertadores.
¿Dónde se llevó a cabo el partido?
El partido se jugó en el estadio Campeón del Siglo, en Montevideo.
¿Cuál fue el resultado del partido?
Racing perdió por 1-0 ante Peñarol.
¿Cuándo será el partido de vuelta?
El partido de vuelta se jugará el próximo martes en el Cilindro de Avellaneda.
[Fuente: Noticias Argentinas]