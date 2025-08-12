FOTO: Marcos Rojo debutó en la derrota de Racing frente a Peñarol por Copa Libertadores. (Foto NA: @RacingClub)

El defensor central, Marcos Rojo, debutó este martes en Racing en la derrota ante Peñarol, como visitante, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, llevado a cabo en el estadio Campeón del Siglo de la ciudad de Montevideo.

Tras haber llegado a la Academia con el pase en su poder, luego de haber rescindido su vínculo con Boca, el ex Manchester United sumó sus primeros minutos con la camiseta albiceleste en la caída 1-0 frente a los uruguayos.

Teniendo en cuenta que Rojo no puede disputar el Torneo Clausura -no está habilitado por haber finalizado el contrato con el xeneize luego del cierre del mercado de transferencias- llegará en óptimas condiciones para el duelo de vuelta del próximo martes en el Cilindro de Avellaneda, a partir de las 21:30.