Marcos Rojo confesó el pedido insólito de Gustavo Costas en Racing

El defensor Marcos Rojo fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Racing y, en sus primeras horas en el club, reveló el particular pedido que le hizo el entrenador, Gustavo Costas, para sumarse al equipo de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Según supo Noticias Argentinas a partir de un video publicado por las redes oficiales de la "Academia", el ex Boca no anduvo con vueltas. "¿Puedo decirlo?", preguntó primero, antes de lanzar la frase del DT: "Gustavo me dijo que quería un hijo de puta en el equipo. Esas fueron sus palabras".

Rojo, que usará la camiseta número 6 con la inscripción "Marcos R." en la espalda, dejó en claro cuál es su principal objetivo en esta nueva etapa. "Llegar a un club tan grande, con tanto prestigio y con tantas cosas por delante... uno viene acá para ganar la Copa", aseguró el experimentado zaguero.

El defensor, que ya viajó a Montevideo con la delegación para el partido de este martes contra Peñarol, se mostró cómodo en sus primeras horas en el club. "Me sentí muy cómodo, son grandes chicos", concluyó.