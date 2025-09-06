Marc Márquez aprovechó la caída de su hermano Alex y ganó la carrera sprint del GP de Cataluña de MotoGP

FOTO: Márquez comienza a liquidar el campeonato con muchas fechas de anticipación.

El español Marc Márquez (Ducati) aprovechó el insólito despiste de su hermano Alex (Ducati) y se quedó con el triunfo en la carrera sprint del Gran Premio de Cataluña de MotoGP.

Márquez, que había comenzado desde la tercera posición, marchaba segundo por detrás de Alex, cuando este último le regaló la victoria al protagonizar un insólito despiste cuando faltaban solo cuatro vueltas para el final de la carrera.

Uno de los momentos más destacados de Marc Márquez, quien esta encaminado hacia su séptimo título en MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019), se dio en el comienzo de la segunda vuelta, cuando superó a su compatriota Pedro Acosta y al francés Fabio Quartararo para colocarse segundo.

Este fue el 14° triunfo para Márquez en 15 carreras sprint disputadas en lo que va del año. La única que no ganó fue en el GP de Gran Bretaña, que quedó en manos de su hermano Alex.

El podio lo completaron Quartararo y Fabio Di Giannantonio, mientras que los otros pilotos que sumaron puntos en esta carrera sprint fueron Pedro Acosta, Enea Bastianini, Brad Binder, Johann Zarco, Luca Marini y Ai Ogura.

Esta victoria le permitió a Marc Márquez llegar a los 467 puntos en el campeonato y sacarle 187 a su escolta Alex Márquez.

La carrera del GP de Cataluña será este domingo a las 9 de la mañana (hora de Argentina).