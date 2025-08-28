Madelón desafiante antes de la final: "Respetamos a River, pero hasta cierto punto"

FOTO: Leonardo Madelón y su optimismo para el partido contra River

El director técnico de Unión de Santa Fe, Leonardo Madelón, mostró su postura ante el duelo frente a River Plate por los octavos de final de la Copa Argentina.

El entrenador del “Tatengue” exclamó: "esta Copa es muy linda y también depende mucho de como te levantes el día del partido. River tiene grandes jugadores, pero nosotros haremos nuestro trabajo".

“Llegamos muy bien a este partido. Respetamos al rival, pero hasta cierto punto”, cerró su declaración Leonardo Madelón, en la previa al enfrentamiento con el “Millonario” por el certamen más federal del país.

El D.T del elenco santafesino mostró una postura respetuosa ante un adversario de importante magnitud, como lo es River, pero también dejó en claro que competir dentro del terreno de juego no es ningún negocio y su equipo intentará dar el máximo para dejar a un coloso en el camino.

La confianza del técnico se ve reforzada por el buen momento de su equipo, que llega con un sólido desempeño en la Copa Argentina. En la fase anterior, Unión logró eliminar a Rosario Central con una destacada tanda de penales, demostrando carácter y fortaleza mental en situaciones de alta presión.

Ahora, con la mirada puesta en el "Millonario", Madelón sabe que el desafío es mayúsculo, pero confía en que su plantel tiene las armas para competir al más alto nivel y seguir avanzando en el certamen.