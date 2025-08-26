Los últimos ganadores del GP de Países Bajos en la Fórmula 1: un repaso

El Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la fecha 15 del campeonato de Fórmula 1, se llevará a cabo este fin de semana en el mítico circuito de Zandvoort.

El GP de Países Bajos fue una fija en los primeros años de la categoría, disputándose en 1952, 1953, 1955 y de 1958 a 1985, a excepción de 1972.

Luego este Gran Premio dijo ausente entre 1986 y 2020, para volver recién en 2021.

En su regreso a la categoría, se pudo observar un dominio aplastante por parte del local Max Verstappen, que a bordo de su Red Bull obtuvo el triunfo en 2021, 2022 y 2023. Recién el año pasado el británico Lando Norris, de McLaren, pudo cortar con la seguidilla del cuatro veces campeón del mundo.

En lo que respecta a los máximos ganadores de este Gran Premio, el líder de la estadística es el británico Jim Clark, gracias a sus triunfos en 1963, 1964, 1965 y 1967. Lo siguen con tres victorias su compatriota Jackie Stewart (1968, 1969 y 1973), el austríaco Niki Lauda (1974, 1977 y 1985) y el neerlandés Max Verstappen (2021, 2022 y 2023).

En la lista de ganadores en Zandvoort también aparece la leyenda argentina de Juan Manuel Fangio, quien se quedó con la primera posición en 1955.

Para esta temporada, los candidatos a quedarse con el triunfo son los pilotos de McLaren, el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, quienes además se alejaron en las primeras dos posiciones del campeonato.

Sin embargo, no hay que descartar a Verstappen, que necesita ganar prácticamente todo lo que resta en el año si quiere aspirar a su quinto título mundial.

El GP de Países Bajos también contará con la presencia del argentino Franco Colapinto, quien buscará sumar sus primeros puntos del año.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo este fin de semana? El Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 en Zandvoort.

¿Quiénes son los últimos ganadores del GP? Max Verstappen ganó en 2021, 2022 y 2023; y Lando Norris en 2024.

¿Cuándo regresó el GP a la Fórmula 1? Volvió en 2021 después de su ausencia entre 1986 y 2020.

¿Qué pilotos son candidatos para ganar esta temporada? Oscar Piastri y Lando Norris de McLaren, y Max Verstappen.

¿Quién es un destacado ganador argentino en el GP? Juan Manuel Fangio, quien ganó en 1955.