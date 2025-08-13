FOTO: Los Pumas debutan ante Nueva Zelanda en un Rugby Championship clave para el ranking mundial

Los Pumas darán inicio a una nueva edición del Rugby Championship ante Nueva Zelanda en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y el encuentro podrá impactar directamente en el ranking de World Rugby, de cara al sorteo de grupos para el Mundial 2027.

El encuentro que se disputará este sábado a partir de las 18:10 será un factor determinante, ya que, para la próxima Copa del Mundo, los seis mejores del ranking llegarán como cabeza de serie, por lo que el objetivo argentino será recuperar terreno y posicionarse entre ellos.

Actualmente, la selección de Felipe Contepomi ocupa el séptimo lugar con 82.05 puntos, detrás de Australia (82.08). Si Los Pumas vencen a los “All Blacks” y los “Wallabies” pierden frente a Sudáfrica, Argentina escalará al sexto puesto.

Una victoria sin punto bonus sumará 1.70 unidades al ranking, mientras que con punto bonus la ganancia será de 2.55. En caso de derrota, el retroceso sería de 0.30 con bonus defensivo o de 0.45 sin bonus.

El rival, por su parte, podría recuperar el primer puesto si gana y los “Springboks” caen o empatan ante Australia.

El desafío inicial será ante un rival histórico, con el que se cruzarán también en la segunda fecha: el sábado 23 de agosto en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield.

Luego, el camino continuará con dos compromisos de visitante frente a Australia (6 y 13 de septiembre) y culminará ante Sudáfrica el 27 de septiembre en Londres, ya que aunque la selección tenga que hacer de local, eligió Inglaterra para su encuentro y el 10 de octubre en condición de visitante.

Contepomi apuesta a que el equipo recupere confianza tras las últimas caídas frente a Inglaterra, que significaron perder dos posiciones en el ranking. El técnico sabe que, más allá de lo que implica enfrentar a los “All Blacks”, cada punto y cada bonus pueden ser decisivos para encarar el sorteo mundialista desde una posición ventajosa.