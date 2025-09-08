Los posibles estadios para la "Finalissima" entre Argentina y España en 2026
Con tres recintos que le traerían buenos recuerdos a "La Albiceleste", comienza a definirse la sede para el duelo entre el Campeón de América y Europa.
El esperado encuentro entre la Selección argentina y España por la Finalissima comienza a definir el estadio donde deberá llevarse a cabo dicho duelo previsto para la última semana de marzo de 2026.
Según trascendió en medios europeos, el partido que enfrentará al país campeón de la Copa América y de la Eurocopa podría disputarse en cuatro recintos posibles: el Hard Rock Stadium (Estados Unidos), el Centenario (Uruguay), el Lusail (Qatar) y el Wembley (Inglaterra).
El estadio ubicado en Medio Oriente es uno de los más memorables para los dirigidos por Lionel Scaloni ya que el lugar donde consiguieron vencer por penales a Francia, tras igualar 3-3 en tiempo regular, para alzarse con la Copa del Mundo en 2022 y sumar la tercera estrella al escudo.
Por otro lado, se encuentra el Wembley Stadium en la ciudad de Londres, Reino Unido, con una capacidad de 90.000 espectadores y que albergó el cruce entre La Albiceleste e Italia en 2022, en el que el combinado nacional goleó por 3-0 y se convirtió en el vigente campeón del torneo.
A su vez, el Hard Rock Stadium presenció el triunfo de Argentina ante Colombia por 1-0 en la final de la Copa América 2024 con gol de Lautaro Martínez, por lo que el jugar allí el ansiado cotejo también significaría algo positivo para la celeste y blanca.
Por último, Uruguay postuló al estadio Centenario, con capacidad para 60.235 personas, en lo que podría ser el último partido a disputarse en dicho recinto previo a las remodelaciones que tendrán lugar de cara al Mundial 2030. Los de Scaloni lograron un triunfo reciente por 1-0 ante los charrúas, válido por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
