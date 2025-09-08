En vivo

Los posibles estadios para la "Finalissima" entre Argentina y España en 2026

Con tres recintos que le traerían buenos recuerdos a "La Albiceleste", comienza a definirse la sede para el duelo entre el Campeón de América y Europa.

08/09/2025 | 23:35Redacción Cadena 3

FOTO: Selección argentina. (Foto NA: @AFA)

El esperado encuentro entre la Selección argentina y España por la Finalissima comienza a definir el estadio donde deberá llevarse a cabo dicho duelo previsto para la última semana de marzo de 2026.

Según trascendió en medios europeos, el partido que enfrentará al país campeón de la Copa América y de la Eurocopa podría disputarse en cuatro recintos posibles: el Hard Rock Stadium (Estados Unidos), el Centenario (Uruguay), el Lusail (Qatar) y el Wembley (Inglaterra).

El estadio ubicado en Medio Oriente es uno de los más memorables para los dirigidos por Lionel Scaloni ya que el lugar donde consiguieron vencer por penales a Francia, tras igualar 3-3 en tiempo regular, para alzarse con la Copa del Mundo en 2022 y sumar la tercera estrella al escudo.

Por otro lado, se encuentra el Wembley Stadium en la ciudad de Londres, Reino Unido, con una capacidad de 90.000 espectadores y que albergó el cruce entre La Albiceleste e Italia en 2022, en el que el combinado nacional goleó por 3-0 y se convirtió en el vigente campeón del torneo.

A su vez, el Hard Rock Stadium presenció el triunfo de Argentina ante Colombia por 1-0 en la final de la Copa América 2024 con gol de Lautaro Martínez, por lo que el jugar allí el ansiado cotejo también significaría algo positivo para la celeste y blanca.

Por último, Uruguay postuló al estadio Centenario, con capacidad para 60.235 personas, en lo que podría ser el último partido a disputarse en dicho recinto previo a las remodelaciones que tendrán lugar de cara al Mundial 2030. Los de Scaloni lograron un triunfo reciente por 1-0 ante los charrúas, válido por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Lectura rápida

¿Qué partido se disputará? La Finalissima entre la Selección argentina y España.

¿Cuándo se llevará a cabo? En la última semana de marzo de 2026.

¿Dónde podría jugarse? En el Hard Rock Stadium, Centenario, Lusail o Wembley.

Qué significan estos estadios para Argentina? Son recintos donde la selección ha tenido importantes triunfos, incluyendo la Copa del Mundo.

¿Cuál es la capacidad del Wembley Stadium? Tiene una capacidad de 90.000 espectadores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

