Los números del ciclo de Costas en Racing, en los mano a mano internacionales
Desde su regreso a la 'Academia', el entrenador volvió a darle la 'mística copera' al club.
20/08/2025 | 13:03Redacción Cadena 3
FOTO: Los números del ciclo de Costas en Racing en los mano a mano internacionales.
Desde su regreso a Racing, el entrenador Gustavo Costas no solo cumplió con la promesa de devolverle la mística internacional al club, sino que lo transformó en un verdadero equipo copero.
En apenas un año y medio, la “Academia” levantó la Copa Sudamericana 2024, la Recopa 2025 y este martes se metió entre los ocho mejores de la Libertadores tras eliminar a Peñarol, semifinalista de la edición pasada.
Los registros del ciclo de Costas son impresionantes. Racing ganó las seis series internacionales que disputó con el entrenador al mando. Huachipato, Athletico Paranaense, Corinthians, Cruzeiro, Botafogo y Peñarol no pudieron ante un equipo que mostró carácter en momentos clave, incluso remontando derrotas iniciales en series complicadas.
La “Academia” acumula ocho victorias, un empate y apenas dos caídas en fases de eliminación directa, con un saldo goleador más que positivo.
La mística copero que Racing había perdido volvió con fuerza bajo la conducción de Costas, siendo el 8 a 1 a Huachipato en octavos de la Sudamericana marcó el inicio de una racha arrolladora que tuvo como puntos cumbres la final ganada a Cruzeiro y la Recopa frente a Botafogo.
El reciente triunfo sobre Peñarol, con un gol en tiempo adicionado, ratificó que este Racing sabe sufrir y responder en instancias decisivas. A su vez, demostró que puede pelear en esta Copa Libertadores.
Lectura rápida
¿Qué logró Racing bajo Costas?
Racing ganó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025, y avanzó a cuartos de final en la Libertadores.
¿Cuántas series internacionales ganó?
Racing ganó todas las seis series internacionales disputadas con Costas.
¿Quiénes fueron los rivales eliminados?
Racing eliminó a Huachipato, Athletico Paranaense, Corinthians, Cruzeiro, Botafogo y Peñarol.
¿Cómo es el saldo en fases de eliminación directa?
Acumula ocho victorias, un empate y dos derrotas.
¿Qué muestra el triunfo sobre Peñarol?
Refuerza la capacidad de Racing para sufrir y responder en instancias decisivas en la Libertadores.
[Fuente: Noticias Argentinas]
