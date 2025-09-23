Libertadores: con dos cambios, Vélez va por la heroica a la cancha de Racing

Vélez visitará esta tarde a Racing por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América y, tras el 0-1 en la ida, el entrenador Guillermo Barros Schelotto hará dos cambios.

Luego de lo que fue la derrota por 1-0 en el partido de ida en el estadio José Amalfitani, el equipo del barrio porteño de Villa Luro irá en busca de la hazaña esta tarde en el Presidente Perón donde deberá ganar por dos o más goles para clasificar o, en su defecto, por un tanto que lo llevaría a una serie de penales.

Pensando en este trascendental partido, el entrenador Barros Schelotto viajó a San Juan el viernes para enfrentar a San Martín con un equipo totalmente alternativo y ganó por 2-1 con goles de Manuel Lanzini y Dilan Godoy.

De los que jugarán de titular este martes, el director técnico hizo jugar desde el arranque en San Juan al defensor Aarón Quirós, expulsado a los 50 minutos del complemento, y el delantero Imanol Machuca.

Justamente, el defensor será la variante obligatoria que tendrá que realizar Schelotto e ingresará por Lisandro Magallán que vio la segunda tarjeta amarilla en el final del primer tiempo ante Racing y se fue expulsado.

Además de la aparición de Quirós, el entrenador reemplazará a Jano Gordon en el lateral derecho y hará jugar a Agustín Lagos.

En limpio, el equipo que pararía Schelotto sería: Tomás Marchiori, Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aarón Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat , Tomás Galván; Maher Carrizo, Imanol Machuca y Michael Santos.