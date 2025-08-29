Leandro Díaz y su contundente mensaje político en Instagram: el fútbol y la realidad
El delantero de Atlético Tucumán, Leandro "Loco" Díaz, compartió en Instagram una viñeta que plantea una crítica social sobre la falta de servicios básicos en su comunidad. Propone una reflexión sobre el contraste entre el deporte y las necesidades de la gente.
29/08/2025 | 23:52Redacción Cadena 3
FOTO: El delantero Leandro Díaz festejando un gol con Atlético Tucumán.
El delantero de Atlético Tucumán, Leandro “Loco” Díaz, aprovechó la visibilidad de su cuenta de Instagram y público una historia, en la que dejó clara su postura política.
La viñeta contiene un diálogo entre un padre y un hijo, en la que el joven le pregunta “¿Por qué después de años de éxito descomunal no tenemos asfalto ni agua corriente?”, a lo que el padre responde “No te dejes confundir por la derecha, Brian. ¿O acaso ya te olvidaste del fútbol gratis?”.
El dibujo fue acompañado por un emoji pensativo, ubicado por el delantero dentro de la imagen.
[Fuente: Noticias Argentinas]