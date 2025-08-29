Leandro Díaz y su contundente mensaje político en Instagram: el fútbol y la realidad

El delantero de Atlético Tucumán, Leandro “Loco” Díaz, aprovechó la visibilidad de su cuenta de Instagram y público una historia, en la que dejó clara su postura política.

La viñeta contiene un diálogo entre un padre y un hijo, en la que el joven le pregunta “¿Por qué después de años de éxito descomunal no tenemos asfalto ni agua corriente?”, a lo que el padre responde “No te dejes confundir por la derecha, Brian. ¿O acaso ya te olvidaste del fútbol gratis?”.

El dibujo fue acompañado por un emoji pensativo, ubicado por el delantero dentro de la imagen.