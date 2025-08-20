En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Cerro Porteño

La Plata

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Lanzini puede jugar todas las competencias con Vélez: la diferencia con Rojo

El mediocampista llegó al club de Liniers y podrá disputar las tres competencias

20/08/2025 | 18:06Redacción Cadena 3

FOTO: Manuel Lanzini

El mediocampista Manuel Lanzini será nuevo jugador de Vélez y podrá disputar tanto el Torneo Clausura como la Copa Libertadores, después de una transferencia sin costo desde River que evitó la vía de rescisión contractual.

A diferencia de Marcos Rojo, quien solo puede jugar certámenes internacionales con Racing por haber llegado como jugador libre fuera del periodo habilitado, el enganche podrá participar en todas las competencias oficiales.

La operación se concretó mediante un acuerdo formal entre River y Vélez: sin dinero de por medio pero con la cesión de un porcentaje del pase al club de Núñez. Esa fórmula permitió sortear el artículo 19.2.4 del reglamento de la AFA, que impide inscribir jugadores libres si la rescisión contractual se produce después del cierre del libro de pases (24 de julio).

Rojo, en cambio, quedó inhabilitado para el Clausura por haber dejado Boca fuera de ese plazo, por lo que solo está disponible para la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

Detalles del contrato y situación deportiva

Lanzini, de 31 años, firmará un vínculo hasta diciembre de 2026 y será incluido en la lista de buena fe de Conmebol para los cuartos de final, instancia en la que Vélez se medirá justamente con Racing. El volante ofensivo arriba tras un segundo ciclo irregular en River, donde fue marginado por el entrenador Marcelo Gallardo y no logró continuidad. Según trascendió, el futbolista priorizó el desafío deportivo y aceptó un salario inferior al que percibía en Núñez.

La dirigencia de River facilitó la salida sin conflictos, en contraste con otros casos recientes, y acordó con el Fortín una transferencia "simbólica" que permite al jugador estar disponible desde el primer partido. En Liniers, Guillermo Barros Schelotto lo considera una pieza clave para potenciar al equipo en la recta final de la temporada.

Mientras Rojo permanece inactivo en el torneo local y solo entrena en el predio Tita Mattiussi, Lanzini podrá debutar en ambas competencias y existe la posibilidad concreta de que se enfrente al defensor en la serie de Libertadores.

Implicancias reglamentarias y precedentes

La diferencia entre ambos casos deja en evidencia cómo las formas de desvinculación —transferencia formal entre clubes versus salida como jugador libre fuera de plazo— pueden condicionar la disponibilidad competitiva de los futbolistas y marcar precedente en el mercado argentino.

Lectura rápida

¿Quién es el nuevo jugador de Vélez?
El nuevo jugador de Vélez es Manuel Lanzini.

¿Qué competencias podrá jugar Lanzini?
Lanzini podrá jugar el Torneo Clausura y la Copa Libertadores.

¿Cuál es la diferencia con Marcos Rojo?
Marcos Rojo solo puede disputar certámenes internacionales con Racing debido a su condición de jugador libre.

¿Qué acuerdo se firmó entre River y Vélez?
Se firmó un acuerdo sin dinero de por medio y la cesión de un porcentaje del pase para transferir a Lanzini legalmente.

¿Cuál es la duración del contrato de Lanzini?
Lanzini firmará un contrato hasta diciembre de 2026.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho