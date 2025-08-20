Lanzini puede jugar todas las competencias con Vélez: la diferencia con Rojo

El mediocampista Manuel Lanzini será nuevo jugador de Vélez y podrá disputar tanto el Torneo Clausura como la Copa Libertadores, después de una transferencia sin costo desde River que evitó la vía de rescisión contractual.

A diferencia de Marcos Rojo, quien solo puede jugar certámenes internacionales con Racing por haber llegado como jugador libre fuera del periodo habilitado, el enganche podrá participar en todas las competencias oficiales.

La operación se concretó mediante un acuerdo formal entre River y Vélez: sin dinero de por medio pero con la cesión de un porcentaje del pase al club de Núñez. Esa fórmula permitió sortear el artículo 19.2.4 del reglamento de la AFA, que impide inscribir jugadores libres si la rescisión contractual se produce después del cierre del libro de pases (24 de julio).

Rojo, en cambio, quedó inhabilitado para el Clausura por haber dejado Boca fuera de ese plazo, por lo que solo está disponible para la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

Detalles del contrato y situación deportiva

Lanzini, de 31 años, firmará un vínculo hasta diciembre de 2026 y será incluido en la lista de buena fe de Conmebol para los cuartos de final, instancia en la que Vélez se medirá justamente con Racing. El volante ofensivo arriba tras un segundo ciclo irregular en River, donde fue marginado por el entrenador Marcelo Gallardo y no logró continuidad. Según trascendió, el futbolista priorizó el desafío deportivo y aceptó un salario inferior al que percibía en Núñez.

La dirigencia de River facilitó la salida sin conflictos, en contraste con otros casos recientes, y acordó con el Fortín una transferencia "simbólica" que permite al jugador estar disponible desde el primer partido. En Liniers, Guillermo Barros Schelotto lo considera una pieza clave para potenciar al equipo en la recta final de la temporada.

Mientras Rojo permanece inactivo en el torneo local y solo entrena en el predio Tita Mattiussi, Lanzini podrá debutar en ambas competencias y existe la posibilidad concreta de que se enfrente al defensor en la serie de Libertadores.

Implicancias reglamentarias y precedentes

La diferencia entre ambos casos deja en evidencia cómo las formas de desvinculación —transferencia formal entre clubes versus salida como jugador libre fuera de plazo— pueden condicionar la disponibilidad competitiva de los futbolistas y marcar precedente en el mercado argentino.