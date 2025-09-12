La selección argentina pone primera en el Mundial de Vóley ante Finlandia

FOTO: Se viene el debut de la Argentina en el Mundial de Vóley.

La selección argentina debutará este sábado en el Mundial de Vóley que se lleva a cabo en Filipinas, cuando se enfrente con Finlandia por la primera fecha del Grupo C.

El encuentro comenzará a las 23:30 (hora de Argentina) y se disputará en el Coliseo Smart Araneta de la ciudad de Quezón, que tiene capacidad para aproximadamente 16 mil espectadores. El cruce se podrá ver a través de DSports y VBTV.

La Argentina, que es dirigida por Marcelo Méndez, viene de tener una floja actuación en la Nations League, donde terminó en la duodécima posición y no se pudo meter en los cuartos de final. Dicha competición quedó en manos de Polonia, que arrasó en la fase final al ganarle en sets corridos tanto a Japón como a Brasil e Italia.

Esta será la decimocuarta participación para la Argentina en un Mundial de Vóley, donde tiene como mejor registro el tercer puesto obtenido en 1982 que se disputó justamente en tierras albicelestes.

En el último Mundial, la selección argentina, que venía de conseguir una histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, terminó en el octavo lugar.

Finlandia, por su parte, disputará su octavo Mundial de Vóley, competencia en la que solo se destaca el noveno lugar obtenido en 2022.

Los otros integrantes del Grupo C son Corea del Sur y Francia.

Este torneo será el primero con el nuevo sistema de competición: los 32 equipos se dividen en ocho grupos de cuatro y cada uno juega tres partidos en la fase inicial.

Los dos mejores de cada grupo avanzan a los octavos de final. Desde allí, la llave se desarrolla de forma eliminatoria hasta la gran final.

Los horarios de la Argentina en el Mundial de Vóley

Argentina – Finlandia: sábado a las 23:30

Argentina - Corea del Sur: lunes a las 23:30

Argentina – Francia: jueves a las 9:30