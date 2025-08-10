En vivo

La Selección argentina hará una gira por Estados Unidos en octubre y enfrentará a México

El equipo de Lionel Scaloni comienza a diagramar la preparación para la Copa del Mundo del año próximo.

10/08/2025 | 09:18Redacción Cadena 3

FOTO: La Selección argentina ya está clasificada para la Copa del Mundo del año próximo.

La Selección argentina realizará una gira por Estados Unidos a principios de octubre y enfrentará a su par de México, rival con el que no juega desde la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Con el boleto ya asegurado para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará el año que viene, el equipo de Lionel Scaloni empieza a diagramar la preparación para dicho torneo tras la finalización de las Eliminatorias Sudamericanas que tendrán lugar el 13 de septiembre.

Por ello, en la siguiente fecha FIFA a la culminación de las clasificatorias al Mundial, la Selección argentina realizará una gira por Estados Unidos entre el 8 y 14 de octubre donde enfrentará a su par de México en el Soldier Field de Chicago, lugar donde la ´Albiceleste´ disputó un amistoso ante Ecuador previo a la Copa América 2024.

Con la rivalidad creciente entre ambas selecciones, será un partido caliente que no se disputa desde la segunda fecha del Grupo C de la Copa del Mundo de Qatar 2022 donde los de Scaloni ganaron 2-0 con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández.

Para completar la gira en suelo estadounidense, se iniciaron gestiones para organizar otro encuentro amistoso el cual tendría lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, lugar donde se disputó la final del Mundial de Clubes hace algunas semanas y donde se jugará la final de la Copa del Mundo en 2026.

Lectura rápida

¿Qué hará la Selección argentina en octubre? La comitiva realizará una gira por Estados Unidos.

¿A quién enfrentará? A su par de México, en un partido amistoso.

¿Cuándo se llevará a cabo esta gira? Entre el 8 y el 14 de octubre de 2025.

¿Dónde se jugará el partido? En el Soldier Field de Chicago.

¿Por qué es importante este partido? No se enfrentan desde la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

[Fuente: Noticias Argentinas]

