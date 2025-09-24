En vivo

La ONU pide a FIFA y UEFA suspender a Israel por los ataques en Gaza

La solicitud se produce en un contexto de rechazo internacional a la ofensiva israelí, que según datos ya provocó la muerte de más de 65.000 palestinos.

24/09/2025 | 11:08Redacción Cadena 3

FOTO: La ONU pide a FIFA y UEFA suspender a Israel por los ataques en Gaza.

La presión internacional contra Israel no se detiene y ahora llega al terreno deportivo. Expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieron formalmente que FIFA y UEFA suspendan a la selección y a los clubes israelíes de todas las competiciones mientras continúe la ofensiva en la Franja de Gaza.

“El deporte debe rechazar la idea de que todo puede seguir igual”, afirmaron en un comunicado, recordando el antecedente de Rusia, que fue excluida de todas las competencias tras invadir Ucrania en 2022.

Los relatores señalaron que las federaciones deportivas no pueden permanecer neutrales frente a un genocidio y reclamaron que las sanciones apunten al Estado israelí, no a los futbolistas.

“No se debe penalizar a jugadores por su origen o nacionalidad”, aclararon, pidiendo que la medida sea una herramienta de presión política y no un castigo individual.

La solicitud se produce en un contexto de creciente rechazo internacional a la ofensiva israelí, que según datos de la ONU ya provocó la muerte de más de 65.000 palestinos.

La FIFA y la UEFA evitaron hacer comentarios por el momento, aunque el debate sobre una posible sanción ya se instaló en el ambiente. La petición de la ONU se suma al pedido del presidente de España, Pedro Sánchez, que incluso amenazó con no presentar a la selección española al Mundial 2026 si Israel no es excluido.

El Comité Olímpico Internacional, en cambio, confirmó que ni Israel ni Palestina serán excluidos de los Juegos de Los Ángeles 2028, argumentando que ambos comités olímpicos cumplen con la Carta Olímpica y que durante París 2024 los atletas convivieron pacíficamente.

Esta postura del COI refleja la intención de separar deporte y política, aunque el caso de FIFA y UEFA podría ser distinto, ya que la presión de los gobiernos y organismos internacionales para que actúen es cada vez mayor.

Lectura rápida

¿Quién pidió la suspensión de Israel en competiciones deportivas? Expertos independientes de la ONU solicitaron a FIFA y UEFA la suspensión de Israel.

¿Por qué se pide la suspensión? Por la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza que resultó en más de 65.000 muertes palestinas.

¿Qué antecedentes se mencionan? Se recuerda la exclusión de Rusia de competiciones tras su invasión de Ucrania en 2022.

¿Cuál es la postura del COI? El Comité Olímpico Internacional no excluye a Israel ni Palestina de los Juegos de Los Ángeles 2028, buscando separar deporte y política.

¿Qué consecuencias podría traer la solicitud? La presión internacional sobre FIFA y UEFA podría generar un cambio en sus decisiones sobre Israel.

[Fuente: Noticias Argentinas]

