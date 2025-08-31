FOTO: La Liga: Athletic de Bilbao derrotó 2-1 al Betis y es escolta del Real Madrid

El Athletic de Bilbao venció 2-1 al Betis en un encuentro correspondiente a la fecha 3 de La Liga.

Tras este contundente triunfo, “Los Leones" de Bilbao se quedaron con el segundo lugar de la tabla de posiciones, con 9 unidades. Un escalón por debajo del Real Madrid, quien posee la misma cantidad de puntos.

Los dos goles del equipo comandado por el director técnico Ernesto Valverde fueron realizados por los defensores centrales Marc Bartra (en contra) y Aitor Paredes. Mientras que el único tando del elenco liderado por el entrenador Manuel Pellegrini fue concretado por Cédric Bakambu.

Durante la primera parte del encuentro, el conjunto rojiblanco realizó un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo, pero las imprecisiones en las definiciones se observaron en el resultado del final de la primera parte.

En el complemento del partido, el equipo de Valverde regresó al terreno de juego con una actitud diferente que repercutió en el resultado final.

En el minuto 15, el Athletic abrió el marcador del estadio La Cartuja. El defensor central del Betis, Marc Bartra, intentó despejar un pase al centro del área, pero envió la pelota al fondo de su propio arco.

A los 40 minutos, el conjunto de Bilbao amplió su ventaja en el tanteador y selló su triunfo. El extremo derecho Robert Navarro (recién ingresado) realizó un centro preciso que terminó en el cabezazo de Aitor Paredes.

En los instantes finales, en el minuto 45+7, el Betis concretó su único tanto en el encuentro, pero no pudo revertir la situación. El delantero congoleño Cédric Bakambu aprovechó un centro preciso de Junior Firpo y envió la pelota al fondo de la red.

El Barcelona F.C igualó 1-1 con el Rayo Vallecano y bajó al cuarto puesto de la tabla de posiciones.

Durante los primeros 45 minutos del partido, el elenco liderado por el director técnico alemán Hansi Flick desplegó una estrategia ofensiva que generó diversas oportunidades claras de gol.

En el minuto 40, el “Culé” abrió el marcador. La joven promesa del equipo, Lamine Yamal, ejecutó un disparo preciso desde los doce pasos y concretó el 1-0 en el tanteador.

En el complemento, el Barcelona regresó al terreno de juego confiado y recibió un sorpresivo golpe.

A los 22 minutos, el Rayo empató la disputa. El extremo derecho Fran Pérez Martínez aprovechó una distracción de la defensa del Barcelona y ejecutó un disparo potente dentro del área chica.

Por otra parte, Celta de Vigo empató 1-1 con el Villarreal y el RCD Espanyol venció 1-0 a Osasuna.