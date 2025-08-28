En vivo

Deportes

La frase de un jugador de la U de Chile que enfureció a Independiente

Un jugador de la U de Chile dijo que su equipo “merece” clasificar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana por los incidentes ocurridos ante Independiente.

28/08/2025 | 19:46Redacción Cadena 3

FOTO: La postura de Lucas Assadi sobre los hechos violentos en el Libertadores de América. Foto: Noticias Argentinas

Con una resolución pendiente por parte de la CONMEBOL, el mediocampista ofensivo chileno Lucas Assadi manifestó su opinión sobre la posible eliminación de Independiente que derivaría en la clasificación de Universidad de Chile.

“La palabra no es sentirnos clasificados, creo que sí lo merecemos por todas las cosas que han pasado”, manifestó Lucas Assadi en conferencia de prensa.

La opinión del integrante de U despertó una fuerte polémica en las redes sociales. Los sectores relacionados al elenco chileno estuvieron de acuerdo, pero los usuarios identificados con el equipo de Avellaneda salieron a mostrar su descontento ante semejante declaración que deja en claro la postura del único futbolista que convirtió en el partido de ida, un resultado que benefició al elenco chileno en el resultado global.

En cuanto a los hechos en sí, en los próximos días, CONMEBOL deberá tomar una tajante decisión al respecto. Lo que quedó claro es que los dos equipos provocaron disturbios en el Libertadores de América, todo dependerá de la óptica del ente sudamericano.

Dentro de las posibilidades se baraja: una descalificación de Independiente o la U de Chile; y una descalificación de ambas instituciones, un escenario que enviaría automáticamente a Alianza Lima de Perú a la semifinal de la Copa Sudamericana.

Lectura rápida

¿Qué dijo Lucas Assadi? Afirmó que la U de Chile “merece” clasificar a la siguiente fase debido a los incidentes previos.

¿Quién es Lucas Assadi? Es un mediocampista ofensivo chileno de Universidad de Chile.

¿Cuándo se tomará la decisión sobre Independiente? CONMEBOL se pronunciará en los próximos días.

¿Dónde ocurrieron los disturbios? En el estadio Libertadores de América durante el partido entre Independiente y U de Chile.

¿Por qué se discuten posibles descalificaciones? Ambos equipos provocaron disturbios y se evalúa su conducción en el partido.

[Fuente: Noticias Argentinas]

