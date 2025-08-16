FOTO: La explosión de Guillermo Barros Schelotto en la victoria de Vélez ante Independiente

La victoria de Vélez 2-1 sobre Independiente en el José Amalfitani por la quinta fecha del Torneo Clausura dejó un momento caliente que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Guillermo Barros Schelotto, técnico del “Fortín”, explotó contra el cuarto árbitro, Lucas Comesaña, luego del segundo gol de su equipo, cuando no le permitieron realizar las modificaciones que tenía preparadas.

“¿Cómo vas a decir que hago trampa? ¡Me muero si decís que hago trampa, yo no hago trampa… la rec….. de tu madre!”, gritó desencajado el “Mellizo” frente al banco de suplentes.

La discusión derivó en la expulsión inmediata tanto de él como de su ayudante, Federico Insua, en medio de la tensión del encuentro.

Tras el cruce con Comesaña, las cámaras captaron a Schelotto acercándose a saludar cordialmente a Julio Vaccari, técnico de Independiente, quien le respondió con un frío: “No me toques”.

La escena sumó un condimento más a una noche cargada de polémicas, con penales, expulsiones y reclamos constantes.

Más allá del episodio, Vélez se quedó con tres puntos fundamentales que lo mantienen en la pelea de arriba, mientras que Independiente sigue sin poder ganar en el Clausura y atraviesa una crisis cada vez más profunda.