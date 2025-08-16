En vivo

La explosión de Guillermo Barros Schelotto en la victoria de Vélez ante Independiente

El técnico no pudo hacer un cambio y tras discutir con el cuarto árbitro, lo insultó frente a frente, y fue expulsado.

16/08/2025 | 23:54Redacción Cadena 3

FOTO: La explosión de Guillermo Barros Schelotto en la victoria de Vélez ante Independiente

La victoria de Vélez 2-1 sobre Independiente en el José Amalfitani por la quinta fecha del Torneo Clausura dejó un momento caliente que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Guillermo Barros Schelotto, técnico del “Fortín”, explotó contra el cuarto árbitro, Lucas Comesaña, luego del segundo gol de su equipo, cuando no le permitieron realizar las modificaciones que tenía preparadas.

¿Cómo vas a decir que hago trampa? ¡Me muero si decís que hago trampa, yo no hago trampa… la rec….. de tu madre!”, gritó desencajado el “Mellizo” frente al banco de suplentes.

La discusión derivó en la expulsión inmediata tanto de él como de su ayudante, Federico Insua, en medio de la tensión del encuentro.

Tras el cruce con Comesaña, las cámaras captaron a Schelotto acercándose a saludar cordialmente a Julio Vaccari, técnico de Independiente, quien le respondió con un frío: “No me toques”.

La escena sumó un condimento más a una noche cargada de polémicas, con penales, expulsiones y reclamos constantes.

Más allá del episodio, Vélez se quedó con tres puntos fundamentales que lo mantienen en la pelea de arriba, mientras que Independiente sigue sin poder ganar en el Clausura y atraviesa una crisis cada vez más profunda.

Lectura rápida

¿Qué pasó en el partido?

Guillermo Barros Schelotto insultó al cuarto árbitro durante el partido entre Vélez e Independiente tras un reclamo por cambios no permitidos.

¿Quiénes fueron expulsados?

Fueron expulsados Guillermo Barros Schelotto y su ayudante Federico Insua por su discusión con el árbitro.

¿Qué dijo Schelotto?

Gritó: “¿Cómo vas a decir que hago trampa? ¡Me muero si decís que hago trampa, yo no hago trampa… la rec….. de tu madre!

¿Cómo reaccionó Vaccari?

Julio Vaccari, técnico de Independiente, respondió con un frío “No me toques” al saludo de Schelotto.

¿Cuál fue el resultado del partido?

Vélez ganó por 2-1 a Independiente, que sigue sin ganar en el Clausura.

[Fuente: Noticias Argentinas]

