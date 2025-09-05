La Ecuador de Beccacece, la última parada de la Selección argentina en estas Eliminatorias Sudamericanas

La Selección argentina goleó 3-0 a Venezuela y ya se prepara de cara a su última presentación en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, que será ante Ecuador.

Gracias a esta victoria, los dirigidos por Lionel Scaloni llegaron a los 38 puntos y ya le sacan 10 unidades de ventaja a su escolta, Brasil, que también se floreó en esta fecha 17 al golear 3-0 a Chile.

La gran figura del partido que se desarrolló en el Estadio Más Monumental fue Lionel Messi, quien se despachó con un doblete y se asoció constantemente con todos sus compañeros, mostrándose muy participativo en el desarrollo del juego.

La próxima presentación, que marcará el final de la participación de la Selección argentina en las Eliminatorias, será el próximo martes 9 de septiembre, cuando visite a Ecuador.

El encuentro será a las 20 (hora de Argentina) en el Estadio Monumental Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil. De cara a este enfrentamiento, los campeones del mundo no se podrán relajar, ya que Ecuador fue una de las selecciones más regulares en las Eliminatorias y, bajo la conducción técnica del argentino Sebastián Beccacece, consiguió el boleto al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que representará su sexta participación en dicha competencia (también lo hizo en 2002, 2016, 2014 y 2022).

En caso de conseguir la victoria en Guayaquil, la Selección argentina alcanzará los 41 puntos y redondeará su segunda mejor actuación histórica desde que las Eliminatorias Sudamericanas tienen este formato, quedando solo por debajo de lo hecho en las del Mundial de Corea-Japón 2002, donde sumaron 43 unidades.

A lo largo de todas las Eliminatorias, la Selección argentina demostró un gran compromiso para afrontar todos los partidos como si fuesen el último, para demostrar que sigue con ganas de más pese a haberlo ganado todo en los últimos años (Mundial 2022, Finalissima 2022 y Copa América 2021 y 2024).

La visita a Ecuador será una muy buena oportunidad para cerrar esta histórica participación en las Eliminatorias a toda orquesta.