FOTO: La clave para que Garnacho se convierta en nuevo jugador del Chelsea. (Foto NA: redes)

Alejandro Garnacho, el delantero argentino del Manchester United, está cerca de convertirse en nuevo jugador del Chelsea, aunque a falta de una semana para el cierre del mercado de pases europeo las negociaciones continúan abiertas y no hay acuerdo confirmado.

El atacante de 21 años, que aparentemente tiene desencuentros con el director técnico Ruben Amorim, probablemente no vuelva a vestir la camiseta de los “Diablos Rojos” mientras se define su salida. En las dos primeras jornadas de la Premier League 2025/26 no ha sido utilizado, lo que alimenta la versión de que su marcha está prácticamente decidida.

Los Blues pretenden incorporarlo con urgencia: llevan un triunfo y un empate en las primeras dos fechas y buscan reforzar el ataque. Sin embargo, antes de fichar a Garnacho deberán desprenderse de un jugador: el delantero Nicolas Jackson tendría un acuerdo verbal con el Bayern Múnich, aunque aún no hay trato cerrado entre clubes. Chelsea pediría alrededor de 70 millones de euros por su goleador.

El periodista especializado en mercados de pases Fabrizio Romano aseguró que Garnacho habría elegido al equipo dirigido por Enzo Maresca como único destino posible: “Chelsea o nada”, habría dicho el propio futbolista.

Si finalmente no se concreta su venta, Garnacho deberá permanecer, al menos, seis meses más en Manchester sin jugar, situación que pondría en riesgo su presencia en el Mundial 2026 con la Selección Argentina. Cabe recordar que el delantero ya perdió terreno con el entrenador Lionel Scaloni, quien no lo incluyó en la prelista para la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador.

En las dos primeras convocatorias del año ante Brasil y Uruguay, Garnacho tampoco formó parte de la nómina definitiva, aunque sí había estado en la preselección en esa oportunidad.