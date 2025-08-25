En vivo

La Cadena del Gol

Mario Celedón

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mario Celedón

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

La clave para que Garnacho se convierta en nuevo jugador del Chelsea

El cuadro de Londres buscará cerrar como refuerzo al delantero, pero dependerá de la salida de un futbolista con una semana para el cierre del mercado de pases.

25/08/2025 | 21:46Redacción Cadena 3

FOTO: La clave para que Garnacho se convierta en nuevo jugador del Chelsea. (Foto NA: redes)

Alejandro Garnacho, el delantero argentino del Manchester United, está cerca de convertirse en nuevo jugador del Chelsea, aunque a falta de una semana para el cierre del mercado de pases europeo las negociaciones continúan abiertas y no hay acuerdo confirmado.

El atacante de 21 años, que aparentemente tiene desencuentros con el director técnico Ruben Amorim, probablemente no vuelva a vestir la camiseta de los “Diablos Rojos” mientras se define su salida. En las dos primeras jornadas de la Premier League 2025/26 no ha sido utilizado, lo que alimenta la versión de que su marcha está prácticamente decidida.

Los Blues pretenden incorporarlo con urgencia: llevan un triunfo y un empate en las primeras dos fechas y buscan reforzar el ataque. Sin embargo, antes de fichar a Garnacho deberán desprenderse de un jugador: el delantero Nicolas Jackson tendría un acuerdo verbal con el Bayern Múnich, aunque aún no hay trato cerrado entre clubes. Chelsea pediría alrededor de 70 millones de euros por su goleador.

El periodista especializado en mercados de pases Fabrizio Romano aseguró que Garnacho habría elegido al equipo dirigido por Enzo Maresca como único destino posible: “Chelsea o nada”, habría dicho el propio futbolista.

Si finalmente no se concreta su venta, Garnacho deberá permanecer, al menos, seis meses más en Manchester sin jugar, situación que pondría en riesgo su presencia en el Mundial 2026 con la Selección Argentina. Cabe recordar que el delantero ya perdió terreno con el entrenador Lionel Scaloni, quien no lo incluyó en la prelista para la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador.

En las dos primeras convocatorias del año ante Brasil y Uruguay, Garnacho tampoco formó parte de la nómina definitiva, aunque sí había estado en la preselección en esa oportunidad.

Lectura rápida

¿Quién es el jugador en cuestión? Alejandro Garnacho, delantero argentino del Manchester United.

¿Qué club está interesado en ficharlo? Chelsea.

¿Cuál es la situación de Garnacho en el club actual? No ha sido utilizado en las dos primeras jornadas de la Premier League 2025/26.

¿Qué condición debe cumplirse para su traspaso? La salida de Nicolas Jackson al Bayern Múnich.

¿Cuáles son las implicaciones de no concretar la venta? Garnacho podría estar seis meses sin jugar, afectando su posibilidad de asistir al Mundial 2026.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho