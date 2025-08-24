La advertencia desde Alianza Lima: “Si se le da los puntos a la U. de Chile, quedaría un precedente terrible"

FOTO: Jorge Zúñiga y su descargo sobre la posible continuidad de la U de Chile en la Sudamericana

Tras los graves hechos de violencia ocurridos en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile, el presidente de Alianza Lima de Perú, Jorge Zúñiga, explicó como continuará la situación y advirtió por una posible resolución de la CONMEBOL.

“El horizonte es complejo, porque en primer lugar se inicia un expediente donde la CONMEBOL va a hacer su investigación y luego le da a los dos clubes cinco días para que hagan sus descargos, y luego emite un fallo” , explicó el directivo.

Zúñiga remarcó que, según las primeras imputaciones, la U de Chile habría sido señalada como la iniciadora de los incidentes, lo que derivó en la reacción de los hinchas argentinos y desembocó en la tragedia dentro del estadio. Para el dirigente, esta imputación será clave en el análisis que realice la CONMEBOL en los próximos días.

En ese sentido, el dirigente de "Los Blanquiazules" planteó que una posible decisión de adjudicarle los puntos al conjunto chileno podría sentar un precedente muy delicado en la historia de las competiciones sudamericanas.

“Si se le da los puntos a la U. de Chile, quedaría un precedente terrible, porque implicaría que mañana yo gane de local y en el segundo yo genero actos de violencia para poder pasar. Sería un precedente terrible, yo creo que la situación de la CONMEBOL es difícil”, sentenció Zúñiga.