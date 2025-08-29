En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Jornada con mucha acción para los candidatos en el US Open

Alcaraz, Djokovic, Fritz y Shelton, entre otros, quieren meterse en los octavos de final.

29/08/2025 | 11:01Redacción Cadena 3

FOTO: Alcaraz quiere recuperar el número 1 del mundo.

Los partidos de la tercera ronda del US Open comenzarán a disputarse este viernes, en una jornada que tendrá acción para varios candidatos al título.

Los primeros dos encuentros del día arrancarán a las 12. En uno habrá un cruce de franceses entre Benjamin Bonzi y Arthur Rinderknech, mientras que en el otro el checo Kiri Lehecka (20°) se medirá con el belga Raphaël Collignon.

Solo media hora después, a las 12:30, será el turno del español Carlos Alcaraz (2°), que atraviesa un gran momento y busca recuperar el número 1 del mundo que posee el italiano Jannik Sinner desde hace más de un año. Su rival será el ítalo-argentino Luciano Darderi (32°).

Otro de los grandes candidatos que jugará el viernes es el serbio Novak Djokovic (7°), que pretende cortar la sequía de casi dos años sin títulos de Grand Slam. No la tendrá fácil: se enfrentará con el británico Cameron Norrie, ex top 10 que en los últimos meses recuperó parte de su mejor nivel.

Además, los locales Taylor Fritz (4°), Ben Shelton (6°) y Frances Tiafoe (17°) buscarán avanzar frente a su público cuando se midan con el suizo Jérome Kym, el francés Adrian Mannarino y el alemán Jan-Lennard Struff, respectivamente.

Por último, el checo Tomas Machac (21°) se enfrentará con el francés Ugo Blanchet.

Los partidos de este viernes en el US Open

  • Carlos Alcaraz (2°) - Luciano Darderi (32°)
  • Taylor Fritz (4°) - Jérome Kym
  • Ben Shelton (6°) - Adrian Mannarino
  • Novak Djokovic (7°) - Cameron Norrie
  • Frances Tiafoe (17°) - Jan-Lennard Struff
  • Jiri Lehecka (20°) - Raphaël Collignon
  • Tomas Machac (21°) - Ugo Blanchet
  • Benjamin Bonzi – Arthur Rinderknech

Lectura rápida

¿Cuándo se jugarán los partidos en el US Open?
Los partidos de la tercera ronda comenzarán este viernes, con el primer encuentro a las 12 PM.

¿Quiénes son algunos de los candidatos en acción?
Jugadores como Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz y Ben Shelton están entre los principales candidatos.

¿Con quién se medirá Carlos Alcaraz?
Carlos Alcaraz se enfrentará al ítalo-argentino Luciano Darderi (32°).

¿Quién es el rival de Novak Djokovic?
Novak Djokovic se encontrará con el británico Cameron Norrie.

¿Qué otros partidos se jugarán en esta jornada?
También jugarán Taylor Fritz, Ben Shelton, Frances Tiafoe, Tomas Machac, entre otros.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho