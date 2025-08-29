Jornada con mucha acción para los candidatos en el US Open

Los partidos de la tercera ronda del US Open comenzarán a disputarse este viernes, en una jornada que tendrá acción para varios candidatos al título.

Los primeros dos encuentros del día arrancarán a las 12. En uno habrá un cruce de franceses entre Benjamin Bonzi y Arthur Rinderknech, mientras que en el otro el checo Kiri Lehecka (20°) se medirá con el belga Raphaël Collignon.

Solo media hora después, a las 12:30, será el turno del español Carlos Alcaraz (2°), que atraviesa un gran momento y busca recuperar el número 1 del mundo que posee el italiano Jannik Sinner desde hace más de un año. Su rival será el ítalo-argentino Luciano Darderi (32°).

Otro de los grandes candidatos que jugará el viernes es el serbio Novak Djokovic (7°), que pretende cortar la sequía de casi dos años sin títulos de Grand Slam. No la tendrá fácil: se enfrentará con el británico Cameron Norrie, ex top 10 que en los últimos meses recuperó parte de su mejor nivel.

Además, los locales Taylor Fritz (4°), Ben Shelton (6°) y Frances Tiafoe (17°) buscarán avanzar frente a su público cuando se midan con el suizo Jérome Kym, el francés Adrian Mannarino y el alemán Jan-Lennard Struff, respectivamente.

Por último, el checo Tomas Machac (21°) se enfrentará con el francés Ugo Blanchet.

Los partidos de este viernes en el US Open

Carlos Alcaraz (2°) - Luciano Darderi (32°)

Taylor Fritz (4°) - Jérome Kym

Ben Shelton (6°) - Adrian Mannarino

Novak Djokovic (7°) - Cameron Norrie

Frances Tiafoe (17°) - Jan-Lennard Struff

Jiri Lehecka (20°) - Raphaël Collignon

Tomas Machac (21°) - Ugo Blanchet

Benjamin Bonzi – Arthur Rinderknech