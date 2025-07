Jorge Reale arremetió contra la dirigencia de Boca: “Es la consecuencia de cinco años de Riquelme”

El ex y futuro candidato a presidente de Boca, Jorge Reale, arremetió contra Juan Román Riquelme, mandamás de la institución, al asegurar que "el mal momento que atraviesa el club es consecuencia de sus cinco años en la dirigencia".

En declaraciones para el programa “Decime que se siente”, el empresario mendocino, quien se bajó de las últimas elecciones a último momento, no se guardó nada y disparó contra la Comisión Directiva del “Xeneize” por el difícil presente del equipo.

“A Boca lo vi mal. Juega muy mal. Es la consecuencia de cinco años de Riquelme, de no tener un plan, de un presidente que no sabe adónde va, de un Consejo de Fútbol que hace todo mal, de ir a buscar un DT para zafar, de esperar que un jugador te salve y de no saber para qué querías ser presidente de Boca”, comenzó. Y añadió: “los perjudicados somos los hinchas y los socios”.

En la misma línea, disparó aún más duro contra el histórico mediocampista al afirmar que “a Boca hay que salvarlo de Riquelme” y remarcó que “no tendría dudas en juntarse con el resto de la oposición para salvar el club.

Por otro lado, Reale reveló la relevancia de la refacción de La Bombonera: “Es mucho más importante el tema estadio que la séptima, es una política de estado. Hay que solucionar eso y el estatuto. En Boca, el que gana se queda con todo. ¿Por qué no hay lugar para la oposición? Hay que refundar a Boca. Pero con proyectos, no judicializando las elecciones para que se victimicen”, señaló.

Además, se refirió a las próximas elecciones que tendrán lugar recién en 2027. “Si las elecciones fueran a fin de año no las gana Riquelme, las gano yo. A los hinchas de Boca no nos gusta perder. Boca es Deportivo Ganar y Riquelme demostró que no sabe ganar”, soltó.

Por último, habló acerca de la figura pública de Mauricio Macri en la que destacó que, si bien “tuvo una gestión extraordinaria, ganó 16 títulos y estaba concentrado en el club” durante su gestión, al Macri de hoy lo “dejaría en su casa”.