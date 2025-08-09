Jannik Sinner impone su autoridad en Cincinnati y arrasa en su regreso tras un mes de pausa

El vigente campeón del Masters 1000 de Cincinnati y del US Open, Jannik Sinner, volvió a las canchas con una exhibición de poderío absoluto. El italiano, número uno del mundo, no dio chances al colombiano Daniel Galán y lo derrotó con un categórico 6-1 y 6-1 en apenas 59 minutos.

Sinner demostró que mantiene un nivel sobresaliente en pista dura, dejando un mensaje claro a sus rivales: está decidido a defender sus títulos en suelo estadounidense. Su dominio se reflejó en golpes precisos y una superioridad total desde el inicio, evitando cualquier desgaste innecesario bajo el intenso calor que marcó la jornada.

Por su parte, el italiano Lorenzo Musetti sigue atravesando un momento complicado en superficie dura. En su debut en Cincinnati cayó en un maratónico partido de casi tres horas ante el francés Benjamin Bonzi, por 5-7, 6-4 y 7-6(4). Musetti, 10º del ranking ATP, acumula cinco derrotas en sus últimas seis presentaciones y continúa sin hallar respuestas en el circuito norteamericano.

Bonzi, agresivo y oportunista, logró su tercera victoria frente a un jugador Top 10 y avanzó por primera vez al tercer turno en Cincinnati.

La jornada también trajo sorpresas con victorias importantes para jugadores menos favorecidos: el francés Arthur Rinderknech dio la nota al superar al noruego Casper Ruud (6-7, 6-4, 6-2), sumando su tercera victoria del año frente a un Top 15; y el estadounidense Tommy Paul mostró gran solidez para imponerse con autoridad al español Pedro Martínez por 6-2 y 6-2, accediendo a tercera ronda donde enfrentará al francés Adrian Mannarino.

Otro triunfo relevante fue el del griego Stefanos Tsitsipas, quien consiguió un triunfo clave frente al húngaro Fabian Marozsan por 7-6 y 6-2. Tsitsipas, que ha tenido un período irregular en la temporada, logró imponer su experiencia y jerarquía en los momentos decisivos, recuperando sensaciones positivas para lo que resta del torneo.

En la categoría de jóvenes talentos, el brasileño Joao Fonseca protagonizó una remontada memorable para avanzar a la tercera ronda. El jugador de 18 años superó al español Alejandro Davidovich Fokina por 6-7(4), 5-4 y retiro, tras aprovechar las molestias físicas de su rival para encadenar cinco juegos consecutivos.

Fonseca se convierte en el jugador más joven en llegar a esta instancia en Cincinnati desde Del Potro en 2007 y Monfils en 2005, y buscará continuar su camino ante el ganador del duelo entre Flavio Cobolli y Terence Atmane.

Finalmente, el danés Holger Rune, semifinalista en 2024, consiguió su victoria número 50 en torneos Masters 1000 al derrotar a Roman Safiullin por 7-5 y 7-6. Rune será rival del estadounidense Alex Michelsen, que superó al francés Corentin Moutet por 3-6, 6-3, 6-4.