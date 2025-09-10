En vivo

Deportes

Israel denunció insultos y burlas de los jugadores de Italia en las Eliminatorias

En los días previos hubo tensión por los ataques israelíes a Palestina.

10/09/2025 | 16:35Redacción Cadena 3

FOTO: Israel vs. Italia

Tras la victoria de Italia por 5 a 4 ante Israel en las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, un grupo de futbolistas israelíes acusó a los integrantes de la Azzurra de haberlos insultado y burlado durante todo el partido y luego del pitazo final.

El encuentro, disputado el pasado lunes, fue vibrante en lo deportivo, pero quedó marcado por las denuncias posteriores del plantel israelí: "Nos insultaron todo el partido", afirmaron jugadores ante la prensa de su país tras la derrota. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según versiones en distintos medios locales, algunos integrantes del cuerpo técnico italiano habrían pedido disculpas de manera privada, aunque la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) negó esa situación y aseguró que en los vestuarios reinó "un clima de absoluta amistad".

La FIGC sostuvo que el entrenador Gennaro Gattuso felicitó personalmente a su par israelí, Ran Ben Shimon, mientras que desde la televisión israelí se señaló que Gianluigi Donnarumma, arquero y capitán de Italia, habría sido uno de los futbolistas que se burló de sus rivales con la complicidad de algunos compañeros.

El propio Donnarumma, días atrás, había hecho declaraciones sobre la guerra en Gaza, en las que evitó posicionarse y pidió por la paz.

El capitán de Israel, Eli Dasa, minimizó el conflicto aunque dejó en claro que existió tensión en el campo: "Se armó una discusión, estaban muy alterados. Sintieron que no estaban en partido y nosotros merecíamos la victoria". "Intentaron provocarnos, pero eso es parte del fútbol y seguimos adelante".

El clima en las tribunas también estuvo cargado: parte de la hinchada italiana silbó el himno israelí y se exhibieron pancartas con la palabra "Stop" en referencia al conflicto bélico en Medio Oriente.

En lo estrictamente deportivo, ambos equipos volverán a enfrentarse el 14 de octubre en Udine por el Grupo I, en un duelo clave dado que comparten nueve puntos, a seis de los 15 que ostenta Noruega.

El alcalde de la ciudad, Felice de Toni, solicitó la postergación del partido por motivos de seguridad, ya que distintos colectivos como el Comité de Udine por Palestina, la Palestina en Véneto y Friuli-Venecia Julia, y BDS Italia confirmaron que se movilizarán el mismo día del encuentro.

A nivel institucional, la Asociación Italiana de Entrenadores de Fútbol (AIAC) pidió a la FIGC que reclame ante la UEFA y la FIFA la exclusión de Israel de las competiciones internacionales debido al ataque militar sobre la población palestina en Gaza.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió entre Italia e Israel en el partido de Eliminatorias? Los futbolistas israelíes denunciaron insultos y burlas de los jugadores italianos durante y después del partido.

¿Qué dijo Eli Dasa sobre el incidente? Minimizó el conflicto, pero reconoció que existió tensión en el campo de juego.

¿Cómo reaccionó la FIGC ante las acusaciones? Niega que se hayan realizado disculpas y sostiene que había un clima amistoso.

¿Qué pasó en las tribunas del estadio? Los hinchas italianos silbaron el himno israelí y mostraron pancartas con la palabra 'Stop'.

¿Qué ocurrió en el próximo enfrentamiento entre ambos equipos? El 14 de octubre se enfrentarán nuevamente en Udine por el Grupo I de las Eliminatorias.

[Fuente: Noticias Argentinas]

