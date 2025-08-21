En vivo

Deportes

Independiente repudió la violencia en Avellaneda y apuntó a la parcialidad de Universidad de Chile

El “Rojo” en su comunicado oficial, repudió los graves hechos de violencia ocurridos en el estadio Libertadores de América.

21/08/2025 | 14:02Redacción Cadena 3

FOTO: Independiente repudió la violencia en Avellaneda y apuntó a la parcialidad de Universidad de Chile.

Tras la suspensión y posterior cancelación del partido frente a Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, Independiente emitió un duro comunicado en el que repudió los graves hechos de violencia ocurridos en el estadio Libertadores de América – Ricardo E. Bochini.

La institución de Avellaneda detalló que los incidentes se originaron en el sector visitante, donde se atacó el sistema de cámaras de seguridad, se destruyeron instalaciones y se utilizaron escombros y pirotecnia como proyectiles contra socios locales.

El “Rojo” explicó que, desde el inicio de los disturbios, activó los protocolos de seguridad en coordinación con las autoridades y la Conmebol, brindando asistencia médica a los heridos y colaborando con la investigación.

Además, subrayó que continuará aportando todas las pruebas disponibles y se pondrá a disposición de los damnificados. “Rechazamos toda forma de violencia, provenga de quien provenga”, enfatizó la dirigencia en el escrito.

La institución también adelantó que exigirá sanciones para los responsables de los desmanes y reclamará los daños materiales ocasionados en sus instalaciones. En ese sentido, se informó que el presidente y el secretario general del club viajaron a Paraguay para representar a Independiente en las reuniones con Conmebol y resolver las implicancias deportivas de lo sucedido.

En su mensaje final, el club buscó transmitir tranquilidad a sus socios e hinchas, a quienes reconoció como principales damnificados por lo ocurrido: “Nuestro compromiso es cuidar a nuestra gente”, expresaron las autoridades, al tiempo que remarcaron que se trabajó en conjunto con Conmebol, Aprevide, la Policía Bonaerense y Carabineros de Chile para garantizar la seguridad, aunque el operativo no alcanzó para contener la violencia desplegada. “Somos Independiente. La violencia no nos representa”, concluyó el comunicado.

Lectura rápida

¿Qué hechos recientes repudió Independiente? El club repudió los actos de violencia ocurridos durante un partido contra la Universidad de Chile.

¿Quién emitió el comunicado de repudio? La institución que se pronunció fue Independiente.

¿Dónde ocurrieron los incidentes? Los incidentes sucedieron en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda.

¿Cuáles fueron las acciones que emprendió el club? Activó protocolos de seguridad, brindó asistencia médica y colaboró en la investigación.

¿Qué acciones tomará Independiente respecto a los responsables? Exigirá sanciones y reclamará por los daños materiales ocasionados.

[Fuente: Noticias Argentinas]

