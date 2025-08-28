En vivo

Deportes

Gustavo Quinteros se aleja y otro DT argentino asoma en el horizonte de Colo Colo

El “Profesor” rechazó la propuesta. La dirigencia chilena le hizo un ofrecimiento formal a un D.T argentino muy importante que no tiene club.

28/08/2025 | 17:50Redacción Cadena 3

FOTO: Gustavo Quinteros se aleja y otro DT argentino asoma en el horizonte de Colo Colo

Tras intensos días de negociación, el entrenador Gustavo Quinteros no se convertirá en el nuevo director técnico de Colo Colo de Chile.

A pesar de los esfuerzos de la dirigencia del elenco chileno, el D.T no se siente preparado para afrontar el desafió, sin la garantía de un proyecto deportivo estable. Por este motivo en particular, Quinteros continuará en búsqueda de nuevos horizontes para volver a dirigir en el fútbol profesional.

Por otra parte, la drástica determinación causo cierta angustia porque Gustavo Quinteros siente un importante cariño por el “Cacique” por su gran ciclo en la institución deportiva, en donde conquistó: dos Copas Chile, un campeonato y una Supercopa de Chile.

Más allá de lo emotivo, la negativa de Quinteros deja en evidencia las dificultades estructurales que atraviesa Colo Colo: la falta de un plan sostenido a largo plazo, la inestabilidad dirigencial y la incertidumbre sobre el rumbo deportivo.

La imposibilidad de seducir a un entrenador con pasado exitoso en el club expone un problema mayor: sin un proyecto claro, resulta cada vez más complejo atraer perfiles de jerarquía capaces de devolverle al equipo el protagonismo que exige su historia.

¿Quién es el otro candidato apuntado?

Después de la negativa de Quinteros, la comisión directiva de Colo Colo optó por enviarle una propuesta formal al entrenador argentino Gerardo Daniel Martino.

El “Tata” le comunicó a la directiva que se tomará unos días para evaluar la contundente propuesta para dirigir al “Cacique”.

Desde su salida del Inter Miami, en 2024, el ex director técnico de la Selección argentina se encuentra sin club. A pesar de no contar con rodaje en el banco de los suplentes, el “Tata” Martino podría llegar a Chile para dirigir a Colo Colo, un coloso que atraviesa una tensa situación y busca concretar buenos resultados deportivos para salir del pozo.

En caso hipotético caso de concretar una negociación exitosa, el argentino tendrá su primera experiencia en el futbol chileno. Un nuevo desafió para su larga trayectoria como entrenador, en donde dirigió grandes clubes, como lo son el Barcelona F.C y Newell's Old Boys de Rosario.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con Gustavo Quinteros?
Gustavo Quinteros no será el nuevo director técnico de Colo Colo tras rechazar la propuesta debido a la inestabilidad del club.

¿Qué logros tuvo Quinteros en Colo Colo?
Durante su ciclo logró conquistar dos Copas Chile, un campeonato y una Supercopa de Chile.

¿Cuál es el problema principal de Colo Colo?
La falta de un plan sostenido a largo plazo y la inestabilidad dirigencial son sus principales problemas estructurales.

¿Quién es el nuevo candidato a dirigir?
El nuevo candidato es el entrenador argentino Gerardo Daniel Martino, quien está evaluando una propuesta formal.

¿Qué experiencia tiene Martino?
Martino ha dirigido a grandes clubes como el Barcelona F.C y Newell's Old Boys.

[Fuente: Noticias Argentinas]

