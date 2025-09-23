Gustavo Costas, tras la clasificación a la semifinal de la Libertadores: "Todavía no ganamos nada"

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, se mostró muy contento luego del triunfo y la clasificación de Racing a la semifinal de la Copa Libertadores 2025, aunque eligió ser prudente afirmando que llegar a dicha instancia tras 28 años “está lindo”, aunque no se pueden conformar con eso.

“Nosotros queremos llevar a Racing ‘allá’” reveló el director técnico, haciendo referencia al título del certamen continental, pero evitando decir la palabra campeón, fiel a su estilo.

Con el triunfo por 1-0 en el partido de vuelta, y 2-0 en el resultado global, el elenco que hace de local en el “Cilindro” de Avellaneda se metió en la semifinal y sueña con un nuevo título internacional, siendo el campeón defensor de la Copa Sudamericana.

Alegre pero prudente, Costas transcurrió la totalidad de la conferencia de prensa con una sonrisa, habiendo hecho historia con Racing una vez más.

“Contento y orgulloso de los chicos, que hicieron un partido bárbaro” afirmó estar el DT, abriendo la conversación, y aseguró que ganaron “muy bien”, e incluso aventuró que debían “haber definido el triunfo en el primer tiempo”.

De todas formas, Costas no tardó en aclarar que sus dirigidos “todavía no ganaron nada”, en alusión a la máxima competencia continental, y que quieren llevar a Racing a quedarse con la Copa.

En cuanto a lo dicho en la semana, el entrenador comentó que no le dan importancia a lo que se habla sobre el rival, sabiendo que habían ganado “en una cancha difícil, contra un equipo difícil”, en el partido de ida, así como también comentó que el plan era “salir a ganar” e “ir a buscar el partido de entrada”, pero evitando quedar mal parados en defensa.

Sobre el grupo, el director técnico de 62 años opinó que “hizo uno de los mejores partidos” desde que comenzó su ciclo, valoró la entrega de sus jugadores y lo juntos que jugaron, al ir “recuperando el nivel” que habían perdido algunos partidos atrás, para sentenciar con su ya repetida frase: “yo con estos jugadores voy a la guerra”.

En cuanto a las individualidades, el entrenador de la “Academia” confirmó que piensa que el delantero Santiago Solari “está en su mejor momento” desde que llegaron al club, destacando su capacidad goleadora pero también su sacrificio, y dijo que, sobre la lesión del volante Juan Nardoni, no tiene detalles para precisar, hasta que no se haga los estudios médicos correspondientes.

Para cerrar, Costas comentó que no es quien para decir si su equipo es candidato, pero quiere “ganar, nada más”, afirmando que lo más importante “es lo demostrado en la cancha en cada partido” y que a sus dirigidos se les vienen dos finales, ante Independiente y River, comentando que para él “los clásicos son como copas” y que, si deben jugar cada tres o cuatro días, será “porque estamos bien”.