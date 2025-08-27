Grindetti se mostró con confianza frente al fallo de la Conmebol: “pasará Independiente”

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, se mostró confiado para lo que será el fallo de la Conmebol sobre los incidentes ante Universidad de Chile y aseguró que cree que clasificarán a cuartos de final.

Este miércoles por la mañana, la dirigencia de Independiente presentó su descargo ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sobre los lamentables sucesos de violencia que se dieron en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini el pasado miércoles en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile.

El club de Avellaneda presentó un informe que consta de 40 fojas, 12 anexos y documentación tanto en links como material audiovisual que, según la óptica de la dirigencia encabezada por Néstor Grindetti, la inocencia de Independiente en la lamentable noche de miércoles ante el equipo chileno.

Tras esta presentación, el propio dirigente del ´Rojo´ declaró: "Creo que vamos a tener un fallo favorable porque es claro que Independiente ha sido víctima. Hay una responsabilidad fuerte de la Universidad de Chile, que tiene antecedentes feos".

"Mi familia y yo sufrimos amenazas. Los jugadores tienen que estar preservados de todo ruido. Sería una gran frustración si nos sacaran de la Copa. Lo analizaremos con la Comisión Directiva. Sería una manifiesta injusticia" agregó.

Además, Grindetti insistió con la premeditación de los hechos por parte de la hinchada chilena: "Nunca vi algo así. La violencia del otro día estuvo orquestada. El partido se cancela porque estaban tirando inodoros. A quién se le puede ocurrir arrancar un inodoro para tirarlo a la gente que está abajo".

"Estuve reunido con el fiscal. Todas las imágenes de las cámaras están en poder de Aprevide. Hicimos el descargo, y pedimos que el alegato sea presencial. Eso debería darse a principios de la semana que viene" concluyó.