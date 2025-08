Grindetti arremetió contra Angulo tras sus dichos: “Tiene actitudes inexplicables”

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, aseguró que Álvaro Angulo "tiene actitudes inexplicables", luego de los dichos del lateral izquierdo por su controversial salida del club.

En declaraciones para Radio La Red, el mandamás del Rojo explicó lo sucedido acerca del caso del defensor colombiano, quien emigró al Pumas de México tras haber tenido un gran primer semestre del 2025 en el cuadro de Avellaneda.

"Él no me dijo que éramos pocos serios. Cuando se empezó a hablar de su situación lo llamé, le dije que quería que se quede e iba a hacer todo para eso", comenzó el dirigente deportivo. Y continuó: "me dijo que se sentía más cómodo yéndose, que esta era su oportunidad y se lo comuniqué a (Julio) Vaccari -entrenador del equipo-. Después me enteré que él tenía todo arreglado con Pumas. Yo jugué de frente y él tiene actitudes inexplicables. Esta es la absoluta verdad".

En la misma línea, Grindetti se refirió a la equivocación en el escrito oficial de la institución con respecto a los montos de las cuotas que debían abonarle al marcador de punta izquierdo de 28 años y volvió a arremeter contra él.

"El error del comunicado (35 mil/90 mil dólares) es material. Lo importante es que yo, personalmente, le dije que quería que se quede y él que se quería ir. Realmente pega duro que diga lo que dijo. Yo soy un tipo grande, no voy a estar mintiendo. Me decepcionó. Yo voy de frente e hice un esfuerzo personal para que se quedara. Me encantaría encontrármelo para que me diga en la cara todo esto", disparó.

Por otro lado, el ex intendente del partido de Lanús respaldó al director técnico por los resultados adversos en el Torneo Clausura, una derrota y dos empates que colocan a "Los Diablos Rojos" en la última posición de la Zona B, y la reciente eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina frente a Belgrano, luego de una gran primera mitad de año.

"Con Vaccari tengo un vínculo y respeto las charlas que tenemos. Valoro su transparencia y sinceridad además de sus cualidades técnicas", aseguró. Y añadió: "no me voy a dejar llevar por estos partidos para tomar una decisión. Hay que ver desde dónde venimos, (Vaccari) revalorizó el plantel y hay que tener serenidad".

Además, se expidió acerca de uno de los rumores del mercado de pases que vinculan a Matías Abaldo, extremo con paso por Gimnasia y Esgrima de La Plata, en Avellaneda. "Mañana tendremos novedades por sí o por no", aseguró.

Por último, Grindetti habló sobre la situación económica en la que se encuentra Independiente actualmente. "Para lo que es el funcionamiento corriente del club, somos superavitarios. Tenemos una deuda exigible de 3 millones de dólares. Hoy hay 170 mil socios y récord de venta de abonos, sumado a ventas e ingresos por Sudamericana", concluyó.