GP de Países Bajos: así fue la impresionante largada de Verstappen

El neerlandés pudo superar a Norris con una maniobra arriesgadísima.

31/08/2025 | 10:20Redacción Cadena 3

FOTO: Verstappen quiere dar pelea en el GP de Países Bajos.

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) protagonizó una gran largada en el Gran Premio de Países Bajos, donde realizó una maniobra muy arriesgada para superar al británico Lando Norris (McLaren) y quedarse con la segunda posición.

Sin embargo, el piloto de Red Bull fue superado por Norris en la novena vuelta.

Lectura rápida

¿Quién fue el protagonista de la largada en el GP de Países Bajos? El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

¿A quién superó Verstappen en la largada? Superó al británico Lando Norris (McLaren).

¿Qué maniobra realizó Verstappen? Ejecutó una maniobra arriesgada en la largada.

¿Qué ocurrió en la novena vuelta? Verstappen fue superado nuevamente por Norris.

¿Cuál fue el resultado de la largada? Verstappen ocupó temporalmente la segunda posición.

[Fuente: Noticias Argentinas]

