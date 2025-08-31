GP de Países Bajos: así fue la impresionante largada de Verstappen

FOTO: Verstappen quiere dar pelea en el GP de Países Bajos.

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) protagonizó una gran largada en el Gran Premio de Países Bajos, donde realizó una maniobra muy arriesgada para superar al británico Lando Norris (McLaren) y quedarse con la segunda posición.

Sin embargo, el piloto de Red Bull fue superado por Norris en la novena vuelta.