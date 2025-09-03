FOTO: Furor en el Monumental: Agostina Hein visitó el club y recibió una camiseta personalizada

La nadadora Agostina Hein subió una publicación a sus redes sociales sobre su visita al estadio Monumental.

La estrella de los Juegos Panamericanos Junior 2025 con ocho medallas,posó con una camiseta personalizada del “Millonario” y se sacó una fotografía junto al presidente de la institución, Jorge Brito.

En el arranque del escrito, la destacada deportista argentina manifestó: “muchísimas gracias al Club Atlético River Plate y a todos sus Dirigentes por tanto cariño y cordialidad y el momento tan hermoso e inolvidable que junto a mi familia pasamos este Domingo en la victoria de River vs San Martín”.

“Gracias por el gran detalle de la camiseta, orgullosa de llevar los colores del club más lindo del mundo”, cerro Agostina Hein el mensaje que dejó en la descripción de su posteo de Intsgram.

La publicación rápidamente se viralizó entre los hinchas riverplatenses, quienes llenaron de mensajes de apoyo y admiración a la joven promesa de la natación argentina. Con apenas 17 años, Hein no solo se proyecta como una de las grandes figuras del deporte nacional, sino que también empieza a estrechar vínculos con instituciones emblemáticas del país, reflejando el reconocimiento que despierta su talento y su futuro prometedor.