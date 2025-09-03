En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Furor en el Monumental: Agostina Hein visitó el club y recibió una camiseta personalizada

Posó con Jorge Brito y agradeció en redes el cariño recibido, lo que despertó la admiración de los hinchas del club.

03/09/2025 | 17:57Redacción Cadena 3

FOTO: Furor en el Monumental: Agostina Hein visitó el club y recibió una camiseta personalizada

La nadadora Agostina Hein subió una publicación a sus redes sociales sobre su visita al estadio Monumental.

La estrella de los Juegos Panamericanos Junior 2025 con ocho medallas,posó con una camiseta personalizada del “Millonario” y se sacó una fotografía junto al presidente de la institución, Jorge Brito.

En el arranque del escrito, la destacada deportista argentina manifestó: “muchísimas gracias al Club Atlético River Plate y a todos sus Dirigentes por tanto cariño y cordialidad y el momento tan hermoso e inolvidable que junto a mi familia pasamos este Domingo en la victoria de River vs San Martín”.

“Gracias por el gran detalle de la camiseta, orgullosa de llevar los colores del club más lindo del mundo”, cerro Agostina Hein el mensaje que dejó en la descripción de su posteo de Intsgram.

La publicación rápidamente se viralizó entre los hinchas riverplatenses, quienes llenaron de mensajes de apoyo y admiración a la joven promesa de la natación argentina. Con apenas 17 años, Hein no solo se proyecta como una de las grandes figuras del deporte nacional, sino que también empieza a estrechar vínculos con instituciones emblemáticas del país, reflejando el reconocimiento que despierta su talento y su futuro prometedor.

Lectura rápida

¿Quién visitó el estadio Monumental? Agostina Hein visitó el estadio Monumental.

¿Con quién se tomó una fotografía? Se tomó una fotografía junto a Jorge Brito, presidente de River Plate.

¿Qué recibió Agostina Hein durante su visita? Recibió una camiseta personalizada del club.

¿Cuántas medallas ganó en los Juegos Panamericanos Junior 2025? Ganó ocho medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

¿Cómo reaccionaron los hinchas de River Plate? Los hinchas llenaron de mensajes de apoyo y admiración en sus redes sociales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho