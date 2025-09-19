En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

La Última Jugada

Riestra vs. Gimnasia

La Plata

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Franco Colapinto en vivo: horario y cómo ver la clasificación del GP de Azerbaiyán

Con el piloto argentino presente, se corre este fin de semana la jornada 17 del campeonato mundial de Fórmula 1.

19/09/2025 | 14:11Redacción Cadena 3

FOTO: Franco Colapinto va por una buena clasificación en Bakú.

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán, que ya tuvo las pruebas libres del viernes y que se prepara para la clasificación de este sábado.

La decimoséptima fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el circuito callejero de Bakú.

La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería. Venía de su mejor carrera en Países Bajos, pero en Italia otra vez estuvo entre los últimos lugares.

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

A qué hora son la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán

El GP de Azerbaiyán inició este viernes con las prácticas libres, y este sábado tendrá la clasificación desde las 9 de la mañana de la Argentina.

Sábado 20 de septiembre

  • Práctica Libre 3: 05:30hs
  • Clasificación: 09:00hs

Domingo 21 de septiembre

  • Carrera: 08:00hs

Domingo 3 de agosto

  • Carrera: 10.00 horas

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

Lectura rápida

¿Qué evento se lleva a cabo este fin de semana?
La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1.

¿Quién es el piloto argentino presente?
El piloto argentino es Franco Colapinto.

¿Cuándo se realiza la clasificación?
La clasificación se lleva a cabo el sábado a las 9:00 hs de Argentina.

¿Dónde se puede ver el Gran Premio?
Se puede ver en la plataforma de streaming Disney+ y posiblemente en Fox Sports.

¿Quién lidera el campeonato actualmente?
El líder del campeonato es Oscar Piastri.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho