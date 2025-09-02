Fórmula 1: el GP de Italia promete emociones intensas en Monza este fin de semana

FOTO: Se viene una nueva edición del GP de Italia, uno de los más emblemáticos de la Fórmula 1.

La Fórmula 1 llegará este fin de semana al autódromo nacional de Monza, donde se llevará a cabo el Gran Premio de Italia que corresponde a la 16ª fecha del campeonato y que tiene como líder al australiano Oscar Piastri (McLaren).

Este mítico circuito, conocido como el “Templo de la velocidad”, cuenta con una longitud de 5,793 kilómetros y tiene solo 11 curvas.

El último ganador del GP de Italia fue el monegasco Charles Leclerc, quien hizo vibrar a los miles de fanáticos de Ferrari que dijeron presente.

