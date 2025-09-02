En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Fórmula 1: el GP de Italia promete emociones intensas en Monza este fin de semana

Este fin de semana se llevará a cabo la 16ª fecha del campeonato de Fórmula 1 en el autódromo de Monza, donde el australiano Oscar Piastri lidera la competencia.

02/09/2025 | 09:21Redacción Cadena 3

FOTO: Se viene una nueva edición del GP de Italia, uno de los más emblemáticos de la Fórmula 1.

La Fórmula 1 llegará este fin de semana al autódromo nacional de Monza, donde se llevará a cabo el Gran Premio de Italia que corresponde a la 16ª fecha del campeonato y que tiene como líder al australiano Oscar Piastri (McLaren).

Este mítico circuito, conocido como el “Templo de la velocidad”, cuenta con una longitud de 5,793 kilómetros y tiene solo 11 curvas.

El último ganador del GP de Italia fue el monegasco Charles Leclerc, quien hizo vibrar a los miles de fanáticos de Ferrari que dijeron presente.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo este fin de semana?
Se llevará a cabo el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

¿Quién lidera el campeonato?
El campeonato es liderado por el australiano Oscar Piastri (McLaren).

¿Dónde se realiza la competencia?
La competencia se realiza en el autódromo nacional de Monza.

¿Cuál es la longitud del circuito?
El circuito tiene una longitud de 5,793 kilómetros y 11 curvas.

¿Quién fue el último ganador del GP de Italia?
El último ganador fue el monegasco Charles Leclerc.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho