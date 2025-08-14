En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Flamengo superó a Internacional en la ida de la Copa Libertadores

La revancha tendrá lugar dentro de una semana en el estadio Beira Rio.

14/08/2025 | 00:04Redacción Cadena 3

FOTO: Bruno Henrique marcó el 1-0 para el Flamengo.

Flamengo de Brasil le ganó 1-0 a Internacional de Porto Alegre, en condición de local, en el marco de la ida de octavos de final de la Copa Libertadores de América.

En el estadio Maracaná, el ´Mengao´ llegó a esta instancia tras una compleja fase de grupos donde terminó segundo detrás de Liga Deportiva Universitaria de Quito y por encima de Central Córdoba de Santiago del Estero solamente por diferencia de gol.

Con refuerzos de jerarquía europea como el ítalo-brasileño Jorginho y Samuel Lino y el argentino Agustín Rossi en el arco, el Flamengo abrió el marcador con el gol de un histórico de los últimos años como Bruno Henrique, a los 28 minutos de juego.

El equipo de Rio de Janeiro fue superior a los de Porto Alegre que, con los argentinos ex Lanús Braian Aguirre y Alexander Bernabei, se llevó un buen resultado del mítico recinto carioca sin haber realizado un gran partido.

El fin de semana por la fecha 20 del Brasileirao, ambos equipos se volverán a ver las caras desde las 18.30 horas del domingo en el estadio Beira Rio. En el torneo domestico, el Flamengo es líder con 40 puntos mientras que el Internacional de Porto Alegre se ubica en el undécimo lugar con 24 unidades.

La serie de Copa Libertadores se definirá el próximo miércoles desde las 21.30 horas en el estadio Beira Rio de Porto Alegre. El ganador de esta llave jugará ante el vencedor de la de Estudiantes de La Plata y Cerro Porteño de Paraguay.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido de ida?
Flamengo ganó 1-0 a Internacional de Porto Alegre.

¿Dónde se jugó el encuentro?
El partido se llevó a cabo en el estadio Maracaná.

¿Quién anotó el gol del Flamengo?
Bruno Henrique abrió el marcador a los 28 minutos.

¿Cuándo se define la serie?
La vuelta está programada para el próximo miércoles a las 21.30 horas.

¿Cómo están ubicados en el Brasileirao?
Flamengo es líder y Internacional está en undécimo lugar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho