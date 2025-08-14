Flamengo superó a Internacional en la ida de la Copa Libertadores
La revancha tendrá lugar dentro de una semana en el estadio Beira Rio.
14/08/2025 | 00:04Redacción Cadena 3
FOTO: Bruno Henrique marcó el 1-0 para el Flamengo.
Flamengo de Brasil le ganó 1-0 a Internacional de Porto Alegre, en condición de local, en el marco de la ida de octavos de final de la Copa Libertadores de América.
En el estadio Maracaná, el ´Mengao´ llegó a esta instancia tras una compleja fase de grupos donde terminó segundo detrás de Liga Deportiva Universitaria de Quito y por encima de Central Córdoba de Santiago del Estero solamente por diferencia de gol.
Con refuerzos de jerarquía europea como el ítalo-brasileño Jorginho y Samuel Lino y el argentino Agustín Rossi en el arco, el Flamengo abrió el marcador con el gol de un histórico de los últimos años como Bruno Henrique, a los 28 minutos de juego.
El equipo de Rio de Janeiro fue superior a los de Porto Alegre que, con los argentinos ex Lanús Braian Aguirre y Alexander Bernabei, se llevó un buen resultado del mítico recinto carioca sin haber realizado un gran partido.
El fin de semana por la fecha 20 del Brasileirao, ambos equipos se volverán a ver las caras desde las 18.30 horas del domingo en el estadio Beira Rio. En el torneo domestico, el Flamengo es líder con 40 puntos mientras que el Internacional de Porto Alegre se ubica en el undécimo lugar con 24 unidades.
La serie de Copa Libertadores se definirá el próximo miércoles desde las 21.30 horas en el estadio Beira Rio de Porto Alegre. El ganador de esta llave jugará ante el vencedor de la de Estudiantes de La Plata y Cerro Porteño de Paraguay.
Lectura rápida
¿Qué equipo ganó el partido de ida?
Flamengo ganó 1-0 a Internacional de Porto Alegre.
¿Dónde se jugó el encuentro?
El partido se llevó a cabo en el estadio Maracaná.
¿Quién anotó el gol del Flamengo?
Bruno Henrique abrió el marcador a los 28 minutos.
¿Cuándo se define la serie?
La vuelta está programada para el próximo miércoles a las 21.30 horas.
¿Cómo están ubicados en el Brasileirao?
Flamengo es líder y Internacional está en undécimo lugar.
[Fuente: Noticias Argentinas]