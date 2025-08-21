Flamengo le ganó al Inter por 2-0 y avanza a cuartos de la Copa Libertadores

Flamengo de Brasil le ganó al Internacional brasileño por 2-0 en el global, tras haber triunfado por 1-0 en la ida, al término del partido que disputaron esta noche en el estadio José Pinheiro Borda, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Los goles del triunfo del “Fla” los marcaron el volante Giorgian de Arrascaeta, en 26 minutos del primer tiempo, y el atacante Pedro, a los 43 del segundo periodo.

Con el triunfo, el conjunto dirigido por Filipe Luis alcanzó los cuartos de final del certamen continental, instancia en la que se medirá con Estudiantes de La Plata.

En un primer tiempo con poca acción, que comenzó con 20 minutos de demora por el arrojo de papelitos adhesivos al campo de juego, el primer gol del partido se dio en la primera llegada de peligro,

A los 26 minutos, el extremo Samuel Lino remató en la frontal del área, con un tiro bajo y al poste izquierdo del arquero Sergio Rochet, quien dio rebote. El mismo fue capturado por el extremo Gonzalo Plata, que cabeceó al medio para que de Arrascaeta marque, desde el suelo, el 1-0.

El local tuvo su primera llegada del partido a los 30 minutos, con un remate lejano del lateral Braian Aguirre, que fue controlado con facilidad por el guardameta Agustín Rossi.

La visita volvió a acercarse al gol a los 38 minutos, con un avance por izquierda y posterior disparo cruzado de Samuel Lino, el cual se fue desviado.

Ya en la segunda mitad, a los cuatro minutos, el arquero local tuvo una triple atajada. Tras un tiro libre, el volante español Saul Ñiguez ganó de cabeza en el primer palo, con un cabezazo bajo que fue detenido por el arquero uruguayo. El rebote fue rematado de taco por el central Leo Ortiz, que tampoco superó al arquero de 32 años, y un nuevo rebote le quedó a Bruno Henrique, que tiró desde el área chica, a las manos de Rochet.

En 36 minutos de la segunda mitad, un centro buscapié desde la derecha llegó al primer palo para el delantero colombiano Rafael Santos Borré, quien anticipó y estrelló su remate en el poste izquierdo de Agustín Rossi.

La visita sentenció el marcador a los 43 minutos de la segunda etapa, con un centro rasante desde el costado izquierdo del delantero Luiz Araujo, que recorrió toda el área y fue empujado, por el segundo poste, por el atacante Pedro, para el 2-0 final.

Copa Libertadores 2025.

Octavos de final.

Partido de vuelta.

Internacional 0-2 (0-3) Flamengo.

Estadio: José Pinheiro Borda (Brasil).

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

VAR: Andrés Cunha (Uruguay).

Internacional: Sergio Rochet; Braian Aguirre, Vitao, Juninho, Alexandro Bernabei; Alan Rodríguez, Thiago Maia; Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley; Ricardo Mathias. DT: Roger Machado.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Saúl Ñiguez; Gonzalo Plata, Giorgian de Arrascaeta, Samuel Lino; Bruno Henrique. DT: Filipe Luis.

Gol en el primer tiempo: 26m. Giorgian de Arrascaeta (F).

Gol en el segundo tiempo: 43m. Pedro (F).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Rafael Santos Borré por Bruno Tabata (I), 15m. Johan Carbonero por Alan Rodríguez (I) y Vitinho por Wesley (I); 30m. Pedro por Bruno Henrique (F), 38m. Luiz Araujo por Giorgian de Arrascaeta (F) y Enner Valencia por Ricardo Mathias (I); 45m. Ayrton Lucas por Alex Sandro (F), Wallace Yan por Samuel Lino (F) y Everton por Gonzalo Plata (F).