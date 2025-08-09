En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Falta una semana para el comienzo del Rugby Championship 2025: cómo está el historial de campeones

Se viene una nueva edición del torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur.

09/08/2025 | 11:25Redacción Cadena 3

FOTO: Sudáfrica se quedó con el título en la última edición del Rugby Championship.

La edición 2025 del Rugby Championship, el torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur, se pondrá en marcha en solo una semana.

En el partido inaugural, el último campeón y el gran dominador del rugby en los últimos años, Nueva Zelanda, recibirá a Australia en el estadio Ellis Park a partir de las 12:10 del mediodía. Solo unas horas después, a las 18:10, será el turno de Los Pumas, que jugarán ante Nueva Zelanda en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El Rugby Championship se disputó por primera vez en el 2012 en reemplazo del antiguo Tres Naciones y la gran modificación fue la inclusión de la selección argentina, que buscaba foguearse de manera más regular ante las tres mayores potencias de este deporte.

A lo largo de casi todas sus ediciones, el equipo que pudo imponer un gran dominio fue Nueva Zelanda, que se consagró en 9 de las primeras 12.

Los All Blacks ganaron en los años 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023.

Segundo en la lista aparece Sudáfrica, gracias a las consagraciones de las ediciones de 2019 y 2024, mientras que Australia está tercero con un título, en 2015.

Los Pumas, por su parte, son los únicos que todavía no pudieron gritar campeón, aunque en 2023 estuvieron a solo un triunfo de lograrlo y demuestran año a año una evolución constante.

Su mejor actuación fue en el 2020, cuando terminaron segundos al cosechar un triunfo ante Nueva Zelanda, dos empates (contra Australia y Nueva Zelanda) y una derrota también frente a los All Blacks. De todas maneras, esta edición fue reconocida como Tres Naciones debido a la ausencia de Sudáfrica por la pandemia de Covid-19.

El historial de campeones del Rugby Championship

2012: Nueva Zelanda

2013: Nueva Zelanda

2014: Nueva Zelanda

2015: Australia

2016: Nueva Zelanda

2017: Nueva Zelanda

2018: Nueva Zelanda

2019: Sudáfrica

2020: Nueva Zelanda (contó como Tres Naciones)

2021: Nueva Zelanda

2022: Nueva Zelanda

2023: Nueva Zelanda

2024: Sudáfrica

Lectura rápida

¿Qué es el Rugby Championship? El Rugby Championship es un torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur.

¿Quiénes participan en el torneo? Participan Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y Los Pumas.

¿Cuándo comienza la edición 2025? La edición 2025 comenzará en una semana, con el partido inaugural el 16 de agosto.

¿Dónde se jugarán los partidos? Se jugarán en Ellis Park, Córdoba, y otros estadios asignados.

¿Cuál es el historial de campeones? Nueva Zelanda ha ganado 9 de las primeras 12 ediciones del torneo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho