Ezequiel Bullaude se une a Tijuana para fortalecer el mediocampo del equipo mexicano
El ex Boca se convirtió en el nuevo refuerzo de los “Xolos”, quienes son liderados por una importante figura uruguaya del fútbol internacional.
10/09/2025 | 17:54Redacción Cadena 3
FOTO: Ezequiel Bullaude y su presentación en Club Tijuana
El Club Tijuana de México oficializó la llegada del mediocampista ofensivo Ezequiel Bullaude, con una publicación en su cuenta oficial de redes sociales.
“Bienvenido a Tijuana, Ezequiel Bullaude. El mediocampista argentino es nuevo refuerzo de la Jauría y llega para sumar visión, técnica y creatividad al Xolaje”, manifestó el usuario verificado del Club Tijuana en la descripción de su posteo de Instagram. El mensaje de redes sociales estuvo acompañado por dos emoticones: un corazón rojo y uno negro.
El ex jugador de Boca Juniors llega al conjunto de La Liga MX después de su salida del Feyenoord Rotterdam de Países Bajos, en donde disputó 15 partidos, anotó 1 gol y repartió 2 asistencias. Las estadísticas reflejan su falta de rodaje dentro del terreno de juego y los “Xolos” le garantizaron esa continuidad que tanto desea.
El futbolista de 24 años llega a Norteamérica para potenciar al equipo con su experiencia europea y habilidad, un club que se encuentra en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del campeonato mexicano y apuesta a escalar a los primeros tres puestos.
Por este motivo, el director técnico del Tijuana, Sebastián Abreu, apostó fuerte a la llegada de Bullaude para reforzar la mitad de la cancha, una zona de la cancha que se encuentra liderada por el camerunés Frank Boya.
Lectura rápida
¿Quién es Ezequiel Bullaude? Es un mediocampista argentino que llega al Club Tijuana como nuevo refuerzo.
¿De dónde proviene Ezequiel Bullaude? Proviene del Feyenoord Rotterdam de Países Bajos.
¿Qué busca el Club Tijuana con su llegada? Buscar continuidad y potenciar el equipo en la mitad de la cancha.
¿Quién es el director técnico de Tijuana? El director técnico es Sebastián Abreu.
¿En qué posición se encuentra Tijuana actualmente? Está en el séptimo lugar de la tabla del campeonato mexicano.
[Fuente: Noticias Argentinas]