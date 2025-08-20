Extienden horarios del Subte D para el partido de River en la Libertadores

Este jueves, la Línea D del Subte circulará con horario extendido por el partido de River Plate frente a Libertad de Paraguay por la vuelta de los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores.

La medida permitirá subirse al transporte público en la estación Congreso de Tucumán, la misma es la más cercana al estadio Monumental, y parará en cuatro de las quince estaciones del ferrocarril metropolitano: Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio.

Además, la extensión del horario estará ligada al desenlace del encuentro. La línea D del metro estará abierta hasta la 1 de la mañana; pero en caso de llegar a instancia de definición por penales, circulará hasta la 1:30 de la mañana.

En su publicación de redes sociales, la cuenta oficial de Subte expresó: “este jueves, la línea D también juega por Copa Libertadores. Extendemos el horario para que puedas volver del partido más rápido”.

En el final comunicado oficial, el Subte cerró el informe con una recomendación para los espectadores que asistirán a la cancha con su vehículo: “si venís desde más lejos, podes dejar el auto cerca de alguna de las estaciones habilitadas y evitas pagar estacionamiento. Yo sé lo que te digo”.

De esta manera, la medida busca facilitar el regreso de los hinchas que asistirán al Monumental, ofreciendo una alternativa rápida y económica para volver a casa. Además, el horario extendido apunta a mejorar la seguridad y a evitar complicaciones en el tránsito de la ciudad durante la noche del partido.