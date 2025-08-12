En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Explotó la interna en PSG: Donnarumma descartado, se irá del club y apuntó contra el DT

Lamentablemente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo”, expresó el arquero en un comunicado en redes sociales.

12/08/2025 | 20:39Redacción Cadena 3

FOTO: Gianluigi Donnarumma descartado, se irá del club y apuntó contra el DT. (Foto NA: @PSG)

El arquero italiano, Gianluigi Donnarumma, se irá del Paris Saint-Germain "porque alguien ha decidido que ya no puede formar parte del equipo" y se rumorea que podría llegar al Manchester City de Inglaterra.

El guardameta de 26 años compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un extenso comunicado en el que explica los motivos por los cuales no será parte del plantel del cuadro parisino en la siguiente temporada.

"Lamentablemente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo. Estoy decepcionado y desanimado”, expresó el escrito, acompañado de un sentido mensaje a todos los simpatizantes del PSG.

Ese “alguien”, es Luis Enrique, quien explicó abiertamente los argumentos para tomar la decisión de dejar ir al guardavallas titular con el que no solo consiguió el triplete (Liga, Champions League y Copa de Francia) en la temporada 2024/25, sino que también llegó a la final del Mundial de Clubes.

"Fichamos a los arqueros Lucas Chevalier y Renato Marin. Siempre son decisiones difíciles, lo sé. Solo puedo decir cosas buenas de Gigio Donnarumma: es uno de los mejores jugadores en su posición, sin duda, y es aún mejor como persona, pero buscábamos un portero diferente. Y repito, siempre es difícil tomar una decisión así", dijo el DT español en la conferencia de prensa previa al duelo por la Supercopa de Europa frente al Tottenham.

De esta manera, dejó en claro que el italiano no formará parte de los titulares para medirse este miércoles ante el conjunto inglés e ir en busca de una nueva conquista en el 2025.

Según Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases internacional, quien pica en punta para hacerse con los servicios de Donnarumma sería el Manchester City, comandado por Pep Guardiola.

Asimismo, en las últimas horas trascendió la información de que los “Citizens” habrían llegado a un acuerdo con el ex arquero del Milan para sumarlo al equipo, ante una posible salida de Ederson, guardameta brasileño.

Lectura rápida

¿Quién anunció su salida del PSG? Gianluigi Donnarumma anunció su salida del club a través de Instagram.

¿Cuál es el motivo de su salida? Expresó que "alguien ha decidido que ya no puede formar parte del grupo".

¿Quién tomó la decisión de su salida? La decisión fue tomada por Luis Enrique, el entrenador del equipo.

¿A qué club podría llegar Donnarumma? Se rumorea que podría unirse al Manchester City.

¿Qué comentarios hizo Luis Enrique sobre Donnarumma? Dijo que es "uno de los mejores jugadores en su posición" pero que necesitaban un portero diferente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho