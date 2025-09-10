Enner Valencia deja Brasil y se suma al Pachuca tras gol a Argentina

El delantero de la selección de Ecuador y autor del gol ante Argentina este martes, Enner Valencia, dejará el Internacional de Porto Alegre de Brasil y jugará en el Pachuca de México.

Este martes en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil, el experimentado futbolista de 35 años anotó de penal el gol de la victoria para Ecuador ante Argentina en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, certamen en el que Valencia capitaneará a su selección.

De cara a la competencia intercontinental que iniciará en junio del año que viene, el oriundo del departamento ecuatoriano de Esmeraldas dejará el Internacional de Porto Alegre y se sumará a las filas del Pachuca mexicano.

Este movimiento llamó la atención en Ecuador que esperaban que Valencia retorne al Emelec, club en el que se formó y debutó en 2010, estando allí hasta 2014 donde se fue, justamente, al Pachuca. En su primera etapa en los ´Tuzos´, el delantero marcó 18 goles en 25 partidos y fue vendido al West Ham United de Inglaterra.

Si bien los valores del traspaso no se dieron a conocer, lo cierto es que el futbolista dejará el equipo recientemente eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores con dos años de contrato por delante.