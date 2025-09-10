En vivo

Deportes

Enner Valencia deja Brasil y se suma al Pachuca tras gol a Argentina

El delantero tendrá su segundo ciclo en el equipo azteca.

10/09/2025 | 12:08Redacción Cadena 3

FOTO: Enner Valencia marcó el gol de Ecuador ante Argentina.

El delantero de la selección de Ecuador y autor del gol ante Argentina este martes, Enner Valencia, dejará el Internacional de Porto Alegre de Brasil y jugará en el Pachuca de México.

Este martes en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil, el experimentado futbolista de 35 años anotó de penal el gol de la victoria para Ecuador ante Argentina en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, certamen en el que Valencia capitaneará a su selección.

De cara a la competencia intercontinental que iniciará en junio del año que viene, el oriundo del departamento ecuatoriano de Esmeraldas dejará el Internacional de Porto Alegre y se sumará a las filas del Pachuca mexicano.

Este movimiento llamó la atención en Ecuador que esperaban que Valencia retorne al Emelec, club en el que se formó y debutó en 2010, estando allí hasta 2014 donde se fue, justamente, al Pachuca. En su primera etapa en los ´Tuzos´, el delantero marcó 18 goles en 25 partidos y fue vendido al West Ham United de Inglaterra.

Si bien los valores del traspaso no se dieron a conocer, lo cierto es que el futbolista dejará el equipo recientemente eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores con dos años de contrato por delante.

Lectura rápida

¿Quién es Enner Valencia? Es un delantero ecuatoriano que juega para la selección de Ecuador.

¿Qué hizo Valencia este martes? Anotó un gol de penal ante Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas.

¿A qué equipo se unirá? Valor Valencia dejará el Internacional de Porto Alegre y se unirá al Pachuca de México.

¿Cuántos goles marcó en su primera etapa en Pachuca? Marcó 18 goles en 25 partidos.

¿Cuánto tiempo le quedaba de contrato en Brasil? Valencia tenía dos años de contrato por delante en el Internacional.

[Fuente: Noticias Argentinas]

