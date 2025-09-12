En vivo

En medio de la crisis institucional, Moretti dijo presente en la cancha de Racing

El presidente de San Lorenzo fue a ver al equipo como visitante, ya que de local aún no asistió.

12/09/2025 | 18:36Redacción Cadena 3

FOTO: En medio de la crisis institucional, Moretti dijo presente en la cancha de Racing

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, se hizo presente este viernes en el estadio Presidente Perón para presenciar el encuentro entre su equipo y Racing por la octava fecha del Torneo Clausura 2025.

La aparición pública del dirigente en Avellaneda se dio en un momento de especial atención hacia su figura, ya que en los próximos días la Comisión Directiva del club de Boedo definirá si se levanta formalmente la licencia que solicitó meses atrás.

Moretti ingresó al Cilindro acompañado por colaboradores y sin realizar declaraciones, aunque su sola presencia no pasó inadvertida entre los hinchas y medios presentes.

La imagen cobra relevancia porque este martes 16 de septiembre está convocada una reunión clave en el Nuevo Gasómetro, donde se pondrá en discusión su continuidad efectiva en la conducción de San Lorenzo y se tratarán además las renuncias de varios integrantes de la actual Comisión Directiva.

El presidente había pedido licencia en medio de fuertes tensiones internas y críticas de distintos sectores del club. En paralelo, la situación futbolística también atraviesa un tramo decisivo, lo que suma presión a la vida institucional.

Lectura rápida

¿Quién asistió al partido? Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo.

¿Cuándo fue el evento? El viernes 12 de septiembre de 2025.

¿Dónde asistió Moretti? Al estadio Presidente Perón en Avellaneda.

¿Por qué es relevante su presencia? En medio de una crisis institucional y una posible discusión sobre su licencia.

¿Qué se discutirá el 16 de septiembre? La continuidad de Moretti y las renuncias dentro de la Comisión Directiva.

[Fuente: Noticias Argentinas]

