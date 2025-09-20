En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Argentina

En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Rosario

En vivo

De fiesta

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Random domingos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

En la antesala del partido de vuelta ante Palmeiras, River pierde ante Atlético Tucumán

En el estadio Monumental José Fierro, el ´Millonario´ cayó con el ´Decano´ por los goles de Clever Ferreira y Leandro Díaz.

20/09/2025 | 21:26Redacción Cadena 3

FOTO: Agustín de la Cuesta, el juvenil que Gallardo metió en el once inicial en Tucumán.

River perdió 2-0 con Atlético Tucumán, en condición de visitante, en el marco de la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

En el partido disputado en el estadio 15 de abril, el defensor paraguayo Clever Ferreira marcó el primer gol del encuentro a los 12 minutos de la parte inicial y el delantero Leandro Díaz aumentó la ventaja con su tanto a los 23 minutos.

Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo no pudo superar en la tabla a Deportivo Riestra y se mantiene como escolta con 18 unidades. Justamente, en la próxima fecha, su rival será el conjunto del barrio porteño del Bajo Flores al cual recibirá desde las 18 horas del domingo en el estadio Monumental.

Pero en lo pronto, River deberá viajar a la ciudad brasileña de San Pablo para enfrentar a Palmeiras el miércoles a las 21.30 horas en el Allianz Parque en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El ´Millonario´ deberá ganar por un gol de diferencia para ir a los penales o por más de dos para clasificar a la próxima fase.

Por su parte, los de Lucas Pusineri escaló a la quinta posición con 12 puntos y en la siguiente jornada visitará a Vélez Sarsfield el próximo lunes desde las 20 horas en el estadio José Amalfitani.

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido? Atlético Tucumán ganó 2-0 a River Plate.

¿Cuáles fueron los goles? Clever Ferreira y Leandro Díaz anotaron para Atlético Tucumán.

¿Dónde se disputó el encuentro? En el estadio Monumental José Fierro.

¿Cuándo es el próximo partido de River? El domingo a las 18 horas contra un rival del barrio del Bajo Flores.

¿Qué necesita River para clasificar en la Libertadores? Necesita ganar por un gol o más de dos para avanzar a la siguiente fase.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho