En la antesala del partido de vuelta ante Palmeiras, River pierde ante Atlético Tucumán

FOTO: Agustín de la Cuesta, el juvenil que Gallardo metió en el once inicial en Tucumán.

River perdió 2-0 con Atlético Tucumán, en condición de visitante, en el marco de la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

En el partido disputado en el estadio 15 de abril, el defensor paraguayo Clever Ferreira marcó el primer gol del encuentro a los 12 minutos de la parte inicial y el delantero Leandro Díaz aumentó la ventaja con su tanto a los 23 minutos.

Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo no pudo superar en la tabla a Deportivo Riestra y se mantiene como escolta con 18 unidades. Justamente, en la próxima fecha, su rival será el conjunto del barrio porteño del Bajo Flores al cual recibirá desde las 18 horas del domingo en el estadio Monumental.

Pero en lo pronto, River deberá viajar a la ciudad brasileña de San Pablo para enfrentar a Palmeiras el miércoles a las 21.30 horas en el Allianz Parque en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El ´Millonario´ deberá ganar por un gol de diferencia para ir a los penales o por más de dos para clasificar a la próxima fase.

Por su parte, los de Lucas Pusineri escaló a la quinta posición con 12 puntos y en la siguiente jornada visitará a Vélez Sarsfield el próximo lunes desde las 20 horas en el estadio José Amalfitani.