Eliminatorias Sudamericanas: Perú se juega su última ficha ante Uruguay
Los dirigidos por Oscar Ibáñez están obligados a ganar los dos partidos que les restan y deben esperar otros resultados.
03/09/2025 | 14:46Redacción Cadena 3
FOTO: Perú quiere seguir con chances de jugar el Mundial.
La selección de Perú visitará este jueves a su par de Uruguay, en un partido correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, en busca de un triunfo que le permita mantener las chances de seguir con chances de clasificar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.
El encuentro, que se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo a partir de las 20:30, se podrá ver a través de TyC Sports Play. El árbitro designado fue el argentino Facundo Tello, mientras que en el VAR estará su compatriota Germán Delfino.
Perú llega a este encuentro prácticamente eliminado, ya que solo sumó 12 puntos en las actuales Eliminatorias Sudamericanas. Para clasificar al Repechaje, los dirigidos por Oscar Ibáñez tienen que ganarle tanto a Uruguay como a Paraguay en la siguiente fecha y esperar a que Venezuela y Bolivia no sumen puntos.
En la última doble fecha de Eliminatorias, Perú empató sin goles ante Colombia y Ecuador, lo que lo dejó en una situación extremadamente delicada.
Del otro lado estará Uruguay, que con 24 puntos ya tiene la clasificación asegurada pese a la irregularidad que demostró durante las actuales Eliminatorias bajo la conducción técnica del argentino Marcelo Bielsa.
El conjunto “Charrúa” viene de ganarle a Venezuela por 2-0 en la última fecha, para conseguir el boleto directo al próximo Mundial.
Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro
- Eliminatorias Sudamericanas
- Fecha 17
- Uruguay – Perú
- Estadio: Centenario de Montevideo
- Árbitro: Facundo Tello
- VAR: Germán Delfino
- Horario: 20:30. TV: TyC Sports Play
Uruguay: Santiago Mele; Mathías Olivera, Sebastián Cáceres, Santiago Bueno, Guillermo Varela; Giorgian de Arrascaeta, Rodrigo Bentancur, Nicolás Fonseca; Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Facundo Pellistri. DT: Marcelo Bielsa.
Perú: Pedro Gallese; Marcos López, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Luis Advíncula; Yoshimar Yotún, Erick Noriega, Jairo Concha; Kenji Cabrera, Luis Ramos y Andy Polo. DT: Oscar Ibáñez.
Lectura rápida
¿Qué equipo juega contra Perú? Uruguay se enfrenta a Perú en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.
¿Cuándo se disputa el partido? El partido se realizará el próximo jueves a las 20:30.
¿Cómo llega Perú a este encuentro? Perú tiene 12 puntos y prácticamente está eliminado de las eliminatorias.
¿Quién es el entrenador de Perú? El técnico de Perú es Oscar Ibáñez.
¿Qué necesita Perú para clasificar? Perú debe ganar los dos partidos restantes y esperar resultados favorables de otros equipos.
[Fuente: Noticias Argentinas]