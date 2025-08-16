El "Vasco" Arruabarrena analizó el presente de Boca y pidió mirar a River como ejemplo

FOTO: Arruabarrena analizó el presente de Boca y pidió mirar a River como ejemplo.

El presente de Boca atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia, con 12 partidos sin victorias, la peor racha en 120 años. Rodolfo Arruabarrena, histórico lateral y exentrenador del club, brindó su mirada sobre la situación y apuntó a las divisiones inferiores como un posible camino de salida.

“Acá hay un tema institucional y un tema deportivo. Sino habrá que sacar ocho o nueve chicos de inferiores, que me dijeron que hay”, señaló el “Vasco”, recordando que en su etapa como entrenador promovió a juveniles como Andrés Cubas, Rodrigo Bentancur o Juan Cruz Komar.

En ese sentido, comparó el trabajo de Boca con el de otros equipos que sí han logrado consolidar jóvenes en Primera. “Yo veo a Vélez, veo a River, y hay chicos de 16 o 17 años que ya están en Reserva e incluso en Primera. Tanto Guillermo como Marcelo (Gallardo) los meten o entrenan. Acá no. Pero bueno, puede ser un tema de Miguel (Russo) o institucional”, dijo, destacando el aporte de juveniles como Franco Mastantuono o Claudio Echeverri en el “Millonario”.

Arruabarrena también opinó sobre la gestión de Juan Román Riquelme como presidente del club. “Con Román se puede hablar de fútbol, él sabe mucho de fútbol. Ahora, ser presidente… tenés que tener lugar para gente capacitada”, advirtió.

Además agregó: “En Boca hay política. La prensa habla todos los días aunque le vaya bien o mal. Si los jugadores y dirigentes no tienen la personalidad y la capacidad para asumir eso, te puede generar un quilombo interno importante”.

Por último, reflexionó sobre el rol del mánager y la necesidad de profesionalizar la estructura deportiva: “El mánager tiene que tener relación con el entrenador y decidir qué fichajes vienen. Acá los presidentes quieren tomar las decisiones ellos. Boca tiene que tener 20 o 25 scouting, gente afuera y en el país”.

Con la experiencia de haber sido campeón como jugador y técnico, Arruabarrena remarcó que Boca necesita cambios profundos para volver a competir al máximo nivel.