El VAR explica el penal a Racing ante Peñarol: "Carga por la espalda"
William Roldan, arbitro del encuentro por Copa Libertadores, observó la infracción de Gularte sobre Martínez y el VAR ratificó su decisión.
20/08/2025 | 20:48Redacción Cadena 3
FOTO: Adrián Maravilla Martínez, delantero de Racing. (Foto NA: @RacingClub)
La Conmebol dio a conocer la explicación en la polémica jugada del duelo entre Racing y Peñarol, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, que derivó en el penal a favor de La Academia.
A los 35 minutos del segundo tiempo, Emanuel Gularte empujó desde atrás al delantero del cuadro argentino Adrián “Maravilla” Martínez, y el arbitro William Roldan decidió sancionar la pena máxima. El propio atacante fue el encargado de ejecutar el remate desde los doce pasos y transformarlo en gol para adelantar 2-1 al cuadro de Avellaneda en el duelo.
Según la observación de la Confederación: "el atacante de camiseta blanca y celeste recibe una falta imprudente por parte del defensor, quien actúa sin precaución al impactar con el brazo en la nuca y realiza una carga al atacante por la espalda, por lo que el árbitro sanciona tiro penal".
Además, el juez chileno Juan Lara, encargado del VAR, relató: "Una carga en la espalda relata. Perfecto. Aquí está el penal. Con esta, la tengo", mientras analizaba la situación de juego.
El jugador 17 se despreocupa del balón y tengo un antebrazo en la parte de atrás de la nuca y en el cuerpo. Es una carga por la espalda, imprudente para mí. Balón aéreo, defensor se despreocupa totalmente del balón, va y lo carga por la espalda. Y es justo lo que relata Wilmar", continuó. Y concluyó: "Ahí está, tiene el antebrazo en la nuca y además la carga por la espalda".
En una de las últimas jugadas del cotejo, el defensor central Franco Pardo conectó de cabeza un centro de Gastón Martirena y puso el 3-1 definitivo, que valió para que los comandados por Gustavo Costas aseguren su presencia en los cuartos de final del torneo más importante del continente.
