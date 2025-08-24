El ugandés Jacob Kiplimo ganó la media Maratón de Buenos Aires

El corredor ugandés Jacob Kiplimo ganó tradicional media Maratón de Buenos Aires de la cual participaron más de 27 mil corredores, con un récord de inscriptos de más de 30 países.

Este domingo en el barrio porteño de Palermo, se realizó la media Maratón de Buenos Aires la cual inició y culminó en la intersección de la Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego. El recorrido de 21 kilómetros comenzó a las 8 horas y se consolidó como la prueba atlética más convocante de Latinoamérica, con un récord de inscriptos de más de 30 países y la presencia de figuras del atletismo internacional.

Jacob Kiplimo ganó los 21K de Buenos Aires. El atleta ugandés es poseedor del récord mundial de medio maratón. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/eldJof3n3n — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 24, 2025

El primer puesto del circuito urbano se lo llevó el ugandés medallista olímpico de 24 años, Jacob Kiplimo, con un récord de 58 minutos y 29 segundos.

El segundo lugar fue para el etíope Seifu Tura Abdiwak con un registro de 59 minutos y 56 segundos. El tercero fue el keniano Vinicent Nyamongo Nyageo con un tiempo de 59 minutos y 57 segundos.

En cuanto a los argentinos, Laureano Rosa fue el mejor con un tiempo de una hora, 4 minutos y 8 segundos. Lo siguió Manuel Córsico quien completó el recorrido en 1 hora, 5 minutos y 1 segundo y el tercero fue para Nahuel Di Leva que registró 1 hora, 5 minutos y 14 segundos.