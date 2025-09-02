En vivo

El saludo de la Selección argentina al “Dibu” Martínez por su cumpleaños

El arquero, que ya concentra para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, cumple 33 años.

02/09/2025 | 12:40Redacción Cadena 3

FOTO: El saludo de la Selección argentina al “Dibu” Martínez por su cumpleaños

La cuenta oficial de la Selección argentina saludó al arquero Emiliano “Dibu” Martínez por su cumpleaños número 33 a través de un posteo en las redes sociales.

En la historia que compartieron se puede ver a Martínez, quien se hizo fundamental en el armado del combinado dirigido por Lionel Scaloni, acariciando a la Copa del Mundo.

En aquella competencia, el “Dibu” tuvo una importantísima participación para la histórica conquista al atajar penales en los cuartos de final y en el partido decisivo ante Francia, además del mano a mano con Kolo Muani en el último minuto.

Actualmente, Martínez se encuentra concentrando con la Selección argentina de cara a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

El mensaje de la Selección argentina al “Dibu” Martínez por su cumpleaños

El saludo de la Selección argentina al “Dibu” Martínez por su cumpleaños

Lectura rápida

¿Quién saludó al “Dibu” Martínez por su cumpleaños? La Selección argentina lo hizo a través de sus redes sociales.

¿Cuántos años cumple el “Dibu” Martínez? Cumple 33 años.

¿Por qué es importante el “Dibu” en la Selección? Tuvo un papel clave en la conquista de la Copa del Mundo, atajando penales en partidos decisivos.

¿Dónde se encuentra actualmente Martínez? Se encuentra concentrando con la Selección para las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Quién está a cargo de la Selección argentina? La Selección es dirigida por Lionel Scaloni.

[Fuente: Noticias Argentinas]

