El saludo de la Selección argentina al “Dibu” Martínez por su cumpleaños
El arquero, que ya concentra para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, cumple 33 años.
La cuenta oficial de la Selección argentina saludó al arquero Emiliano “Dibu” Martínez por su cumpleaños número 33 a través de un posteo en las redes sociales.
En la historia que compartieron se puede ver a Martínez, quien se hizo fundamental en el armado del combinado dirigido por Lionel Scaloni, acariciando a la Copa del Mundo.
En aquella competencia, el “Dibu” tuvo una importantísima participación para la histórica conquista al atajar penales en los cuartos de final y en el partido decisivo ante Francia, además del mano a mano con Kolo Muani en el último minuto.
Actualmente, Martínez se encuentra concentrando con la Selección argentina de cara a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.
