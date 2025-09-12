En vivo

Argentina

Rosario

Deportes

El Real Madrid tomó una decisión con respecto a la participación de Mastantuono en el Mundial Sub-20

El entrenador Xabi Alonso se refirió a la situación de quién viene de ser titular con la Selección argentina mayor.

12/09/2025 | 13:31Redacción Cadena 3

FOTO: Franco Mastantuono es indispensable para Xabi Alonso.

El entrenador del Real Madrid de España, Xabi Alonso, se refirió a la posibilidad de que el argentino Franco Mastantuono participe en el Mundial Sub-20 y aseguró que "si depende de nosotros, se queda con nosotros".

De cara al partido de este sábado ante el Real Sociedad por la cuarta fecha de LaLiga, el joven delantero de 18 años retornó a los entrenamientos con el primer equipo tras su participación en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador y decidió hacer trabajo completo, algo que cayó muy bien en el seno del cuerpo técnico de Alonso.

Justamente, Alonso se expresó acerca de la posibilidad de ceder a Mastantuono al Mundial Sub-20 que iniciará el 28 de septiembre ante Cuba en el departamento chileno de Valparaíso. El director técnico fue tajante ante tal posibilidad y aseguró que "si depende de nosotros, se queda con nosotros".

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) deberá convencer a cada club que tenga un jugador involucrado para que lo cedan al campeonato ya que, por reglamento, las instituciones no están obligados a ceder futbolistas para el Mundial Sub-20.

Así, las posibilidades de que Mastantuono vista la camiseta argentina en el certamen juvenil se esfuman ya que, sumado a las declaraciones de Alonso, el entrenador lo ve como un jugador importante en el equipo y fue titular en los últimos dos partidos de LaLiga. Además, todo indica que será de la partida ante la Real Sociedad en San Sebastián.

Lectura rápida

¿Cuál es la decisión del Real Madrid respecto a Mastantuono?
El Real Madrid no cederá a Franco Mastantuono al Mundial Sub-20, según Xabi Alonso.

¿Quién es el jugador involucrado?
El jugador es Franco Mastantuono, delantero argentino de 18 años.

¿Qué dijo Xabi Alonso sobre el jugador?
Alonso aseguró que "si depende de nosotros, se queda con nosotros".

¿Qué tiene que hacer la AFA para que los clubes cedan jugadores?
La AFA debe convencer a cada club para que cedan a sus jugadores, aunque no están obligados.

¿Por qué se esfuman las posibilidades de que juegue en el Mundial?
Las posibilidades se esfuman por las declaraciones de Alonso y por su importancia en el equipo del Real Madrid.

[Fuente: Noticias Argentinas]

